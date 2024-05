Avalanche 3 – Stars 5 Heiskanen et Hintz permettent à Dallas de créer l’égalité 1-1 dans la série

(Dallas) Le défenseur Miro Heiskanen a marqué deux fois en avantage numérique, Roope Hintz a totalisé un but et trois aides et les Stars de Dallas ont vaincu l’Avalanche du Colorado 5-3, jeudi, pour créer l’égalité 1-1 dans leur série de deuxième ronde.