(Prague) Les États-Unis ont perdu 5-2 face à la Suède à son premier match au Championnat mondial de hockey, vendredi.

Associated Press

Joel Eriksson Ek a récolté deux buts et une aide, tandis que Victor Hedman a fourni un but et une aide pour la Suède. Filip Gustavsson a repoussé 28 tirs dans ce match du groupe B disputé à Ostrava.

Accusant un retard de 3-2 en troisième période, les Américains évoluaient déjà en avantage numérique quand ils ont remplacé le gardien Alex Lyon par un attaquant supplémentaire. Cependant, Hedman a touché la cible avec 59 secondes à faire. Eriksson Ek a ajouté son deuxième but du match en marquant lui aussi dans un filet désert avec six secondes à écouler au cadran.

Zach Werenski et Brock Nelson ont marqué pour les Américains.

Les Suédois ont pris les devants 2-0 grâce à des buts d’Eriksson Ek en première période et Lucas Raymond en deuxième période.

Werenski a réduit l’écart à un seul but à mi-chemin du deuxième vingt, mais Marcus Johansson a répliqué pour la Suède.

Nelson a inscrit le deuxième but des États-Unis après 3 : 43 de jeu en troisième période.

Dans un match du groupe A, à Prague, la République tchèque a défait la Finlande 1-0 en tirs de barrage.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne a vaincu la Slovaquie 6-4.

PHOTO JOE KLAMAR, AGENCE FRANCE-PRESSE Tobias Eder et Nico Sturm

Dominik Kahun, Jonas Muller, Lukas Kalble, Marc Michaelis, Leonhard Pfoderl et Tobias Eder ont marqué pour l’Allemagne, tandis que Philipp Grubauer a repoussé 35 tirs.

Marek Hrivik, Martin Fehervary, Libor Hudacek et Matus Sukel ont répliqué pour la Slovaquie, qui a dominé ses rivaux 39-22 au chapitre des tirs au but, dont 18-7 en troisième période.

L’attaquant du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky a récolté deux aides.

Dans un autre match du groupe A, la Suisse a marqué trois fois en deuxième période, en route vers une victoire de 5-2 contre la Norvège.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Max Krogdahl et Nino Niederreiter

Nino Niederreiter a sonné la charge pour la Suisse avec un but en avantage numérique et une aide.

Au terme de la ronde préliminaire, les quatre meilleures formations de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.

La Russie et son allié biélorusse sont exclus du tournoi pour une troisième année de suite en raison de l’invasion russe en Ukraine.