PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS

(Prague) Connor Bedard a inscrit deux buts en deuxième période et le Canada a amorcé la défense de son titre au Championnat mondial de hockey en battant la Grande-Bretagne 4-2, samedi.

La Presse Canadienne

Michael Bunting a récolté un but et une aide, tandis que Brandon Hagel a aussi touché la cible pour le Canada, qui a gagné le Mondial l’an dernier à Tampere, en Finlande. Olen Zellweger a amassé deux aides et Joel Hofer a réalisé 13 arrêts.

Le défenseur du Canadien de Montréal Kaiden Guhle a été crédité d’une mention d’aide.

Du côté des Britanniques, Liam Kirk a récolté un but et une aide, alors que Ben O’Connor a également fait mouche. Jackson Whistle a repoussé 30 tirs.

Kirk a ouvert la marque en avantage numérique après 7:47 de jeu, mais Bunting a répliqué 30 secondes plus tard.

Hagel a donné les devants au Canada après 5:45 de jeu, puis Bedard a offert un coussin de trois buts aux siens.

La sensation canadienne a d’abord cueilli une rondelle libre et a trouvé l’ouverture à 11:39, puis il a profité d’une belle remise de Nick Paul pour tirer dans une cage béante à 15:29.

O’Connor a redonné espoir aux Britanniques en réduisant l’écart à 4-2 avec 11:11 à faire à la rencontre, mais le Canada a fermé la porte par la suite.

Le Canada jouera son prochain match dimanche contre le Danemark.