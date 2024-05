Séries de la LNH Les Oilers gagnent 5-1 et forcent un match ultime contre les Canucks

(Edmonton) Evan Bouchard et Ryan Nugent-Hopkins ont chacun inscrit un but et deux aides, Connor McDavid a obtenu trois mentions d’aide et les Oilers d’Edmonton ont battu les Canucks de Vancouver 5-1, samedi soir, pour forcer la présentation d’un match ultime dans leur série de deuxième tour.