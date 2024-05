PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Un deuxième affrontement seulement entre les Rangers et les Panthers en finale de l’Est

Un an après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride sont de retour en finale de l’Association Est.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Les Rangers de New York, eux, sont du carré d’as pour la deuxième fois en trois ans.

Les Panthers et les Rangers s’affronteront en séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement, après avoir croisé le fer en 1997. Le premier match de la finale de l’Est aura lieu mercredi soir, au Madison Square Garden de New York.

Les Rangers ont déjoué la malédiction du trophée des Présidents, et ce, par leur simple présence en finale de l’Est. Depuis la conquête de la coupe Stanley par les Blackhawks de Chicago en 2013, les Rangers sont seulement la deuxième équipe championne de la saison régulière à atteindre le carré d’as, après les Rangers eux-mêmes.

Les Rangers ont remporté leurs sept premiers matchs des séries. L’équipe a balayé les Capitals de Washington au premier tour, pour ensuite prendre les devants 3-0 contre les Hurricanes de la Caroline.

« Il y a une bonne ambiance, une bonne énergie, a déclaré le défenseur des Rangers Adam Fox. Nous nous sommes battus durement pour arriver ici. Il y a encore une série devant nous et nous devons nous y préparer. Nous sommes prêts. »

La formation new-yorkaise est menée par Artemi Panarin, qui a inscrit 49 buts et 71 aides cette saison. Vincent Trocheck, Chris Kreider, Mika Zibanejad et Fox ont aussi tous récolté au moins 70 points.

Kreider (sept buts) et Trocheck (six buts) se sont levés pour l’équipe en séries, et le Québécois Alexis Lafrenière a aussi apporté sa contribution, lui qui a réussi à percer cette saison.

« C’était la meilleure équipe en saison régulière, donc ça va être un gros défi, a mentionné le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes et jouer notre jeu le mieux que nous le pouvons. »

Les Panthers sont menés par Sam Reinhart (94 points), Matthew Tkachuk (88 points), Barkov (80 points) et Carter Verhaeghe (72 points). Ces derniers font partie des meilleurs pointeurs des séries.

Les Panthers ont surpris en séries l’an dernier, éliminant les Bruins de Boston, meilleure équipe de la saison régulière, au premier tour. Ils ont ensuite atteint la finale de la coupe Stanley, mais se sont inclinés contre les Golden Knights de Vegas.

Cette saison, les Panthers ont conclu la campagne en première place de la section Atlantique, en plus de terminer celle-ci à seulement quatre points des Rangers.

En première ronde, les Panthers ont défait le Lightning de Tampa Bay en cinq rencontres. Ils ont ensuite battu les Bruins en six matchs pour rejoindre les Rangers en finale de l’Est.

« Ils ont été une des meilleures équipes de la ligue en jouant pour les grands honneurs l’an dernier, et maintenant en terminant au sommet de leur section, s’est exprimé l’entraîneur-chef des Rangers, Peter Laviolette. Ils amènent de la vitesse, ils sont imposants, et ils ont du talent et jouent du jeu physique. Il y a des similarités avec les Hurricanes, dans leur approche agressive du jeu. Mais ils sont aussi un peu différents. »

Les Panthers ont gagné deux des trois matchs entre les deux équipes cette saison. Les Rangers ont remporté le dernier duel, en mars, en tirs de barrage.