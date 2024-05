PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dallas) Le joueur de centre des Stars de Dallas Roope Hintz ne participera pas au cinquième match de cette la série de deuxième tour contre l’Avalanche du Colorado, mercredi, en raison d’une blessure au haut du corps.

Associated Press

L’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, a indiqué après la séance d’entraînement matinal que Radek Faksa le remplacera dans la formation.

Faksa n’a pas joué depuis le premier match de cette série le 7 mai, deux jours après avoir inscrit le but décisif lors du septième match de la série contre les Golden Knights de Vegas.

Une victoire mercredi propulserait les Stars en finale de l’Ouest pour une deuxième année consécutive.

Hintz a marqué deux buts et ajouté quatre aides en 11 parties éliminatoires cette année. Il a amassé un but et trois aides lors du deuxième match contre l’Avalanche.

Dans la victoire de 5-1 des Stars, lundi à Denver, Hintz a joué seulement six minutes et demie. Il a quitté la rencontre après avoir bloqué un tir en première période. Il avait précédemment reçu un double échec de Nathan MacKinnon.

« On a pratiquement joué tout le match sans lui [lundi], a dit DeBoer. Ce ne sera pas un gros ajustement. Avec le départ de [Craig] Smith pour une partie du match, on a évolué à 10 attaquants par moment. Alors, vous savez, nous aurons le luxe d’en avoir 12 ce soir. »