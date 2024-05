PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Los Angeles) L’ancien interprète du lanceur étoile des Dodgers de Los Angeles Shohei Ohtani a accepté de plaider coupable à des accusations de fraudes bancaire et fiscale dans une affaire de paris sportifs dans laquelle les procureurs soutiennent qu’il a volé plus de 16 millions US au Japonais pour payer ses dettes.

Le scandale entourant Ippei Mizuhara a ébranlé les partisans de baseball des États-Unis et du Japon quand il a fait surface en mars.

Mizuhara plaidera coupable d’un chef de fraude bancaire et d’un chef d’avoir déposé une fausse demande de retour d’impôts, a annoncé le département américain de la Justice. Un maximum de 30 ans de prison est associé à la première accusation et un maximum de trois ans derrière les barreaux est associé à la deuxième.

Selon l’entente de plaidoyer, Mizuhara devra remettre les plus de 16 millions à Ohtani et plus de 1 million à l’administration fiscale américaine. Ces montants pourraient changer avant la sentence.

Mizuhara plaidera coupable dans les prochaines semaines et fera face à la justice le 14 mai, ont indiqué les procureurs.

« L’étendue de la supercherie et des vols du défendant est énorme, a dit le procureur fédéral Martin Estrada, dans un communiqué. Il a profité de sa position et d’un lien de confiance pour abuser de M. Ohtani et alimenter sa dépendance au jeu. »

Mizuhara a exploité sa relation personnelle et professionnelle avec Ohtani pour voler des millions à l’étoile pendant des années. Il aurait même parfois prétendu être Ohtani devant des banquiers, selon les procureurs. Il aurait généré des gains de 142 millions grâce à ses paris et aurait déposé cet argent dans son compte, et non celui d’Ohtani. Cependant, il aurait aussi perdu 183 millions, pour une perte nette de près de 41 millions. Il n’a pas parié sur des matchs de baseball.

Aucune preuve n’a permis de conclure qu’Ohtani était impliqué ou même conscient des paris effectués par Mizuhara. Le joueur étoile a coopéré avec les enquêteurs, selon les autorités.