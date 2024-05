(Toronto) Alek Manoah a brandi le poing et il a crié lorsqu’il a retiré sur élan Jonny DeLuca pour obtenir son septième retrait sur des prises du match.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Il s’agissait du dernier lancer de son meilleur départ de la saison.

Manoah a été étincelant pendant sept manches et les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays de Tampa Bay 5-2, dimanche.

Manoah (1-1) n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles lors de son meilleur départ de la saison. Il a également retiré sept adversaires sur des prises, abaissant sa moyenne de points mérités à 3,00.

Le droitier a indiqué qu’il était déjà survolté lorsque son gérant, John Schneider, lui a demandé de revenir au monticule pour la septième manche.

« Je me disais que je ne voulais pas les laisser tomber. J’étais survolté, a exprimé Manoah. L’énergie de la foule était incroyable et j’essayais de me nourrir de ça. »

Manoah a été sélectionné au match des étoiles en 2022, année au cours de laquelle il a montré un dossier de 16-7 avec une moyenne de points mérités de 2,24. Il a terminé troisième au scrutin du trophée Cy Young de l’Américaine.

En 2023, il a présenté une fiche de 3-9 et une moyenne de points mérités de 5,87. Certains observateurs ont pensé que son adaptation au chronomètre des lanceurs avait mené à sa décevante saison.

« Il travaillait très lentement avant l’arrivée des nouveaux règlements, l’an dernier, a expliqué Schneider. Je pense que ça lui a pris du temps avant de s’habituer. Je lui donne du crédit d’avoir trouvé une solution. »

Manoah a fait savoir que de lancer rapidement est devenu l’un de ses outils.

« Le moins de temps que je passe au monticule, le plus de temps notre attaque est au marbre, a-t-il noté. Lancer, c’est comme participer à un combat de boxe. C’est mon travail de revenir à l’abri et d’envoyer notre attaque sur le terrain pour continuer à fatiguer nos adversaires. »

Il s’agissait de la première victoire de Manoah depuis celle acquise le 4 août à Boston. Il a éprouvé des difficultés pendant la saison 2023 et il a amorcé celle de 2024 sur la liste des blessés en raison de raideurs à l’épaule.

Daniel Vogelbach a réussi trois coups sûrs, dont un circuit, et les Blue Jays (20-25) ont mis fin à une séquence de trois revers pour éviter le balayage. Alejandro Kirk a cogné un double de deux points et George Springer a ajouté un double d’un point.

Trevor Richards, Zach Pop et Jordan Romano se sont amenés en relève pour les Blue Jays. Pop a accordé deux points en neuvième manche.

Aaron Civale (2-4) a permis cinq points, dont quatre mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers de travail pour les Rays (25-23). Manuel Rodriguez et Phil Maton lui sont venus en relève.

Isaac Paredes a claqué une longue balle de deux points pour les Rays, en neuvième manche.

Vogelbach a ouvert le pointage en deuxième manche, frappant son premier circuit de la campagne. Il ne s’agissait seulement que de la 38e apparition au bâton cette saison du vétéran de 31 ans.

« Pendant la saison, ça prend l’appui de tout le monde et tu ne sais jamais quand ce sera ta soirée pour contribuer, a dit Vogelbach. Tu baisses la tête et tu vas au travail. Si tu le fais, les choses vont bien se passer. »

Les Torontois ont ajouté deux points en quatrième manche.

Springer a cogné un double contre la clôture du champ centre gauche pour permettre à Vogelbach de croiser le marbre. Paredes a ensuite mal joué un roulant d’Isiah Kiner-Falefa, poussant Springer à la plaque.

Après que Civale eut donné un but sur balles à Kirk et qu’il eut atteint Kevin Kiermaier pour remplir les buts, Davis Schneider a été retiré sur des prises pour mettre fin à la menace.

Kirk a racheté son équipe en sixième manche, lorsque son double est atterri devant la piste d’avertissement au champ gauche. Vogerlbach et Springer ont contourné le troisième coussin pour procurer une avance de 5-0 aux Blue Jays.

Après avoir enregistré deux retraits en neuvième manche, Pop a donné un simple à Jonathan Aranda. Paredes a ensuite profité d’une erreur de maîtrise du releveur pour catapulter la balle par-dessus les gradins.

Romano est venu fermer les livres pour signer un septième sauvetage cette saison.