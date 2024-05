« C’est frustrant. Mais nous traverserons cette épreuve… Je joue avec intensité, et ce genre de chose peut arriver », a déclaré Mike Trout.

PHOTO RYAN SUN, ASSOCIATED PRESS

(Anaheim) Mike Trout n’avait jamais subi de blessure significative au cours de sa brillante carrière dans les Ligues majeures de baseball jusqu’en mai 2017, lorsqu’il s’est déchiré un ligament du pouce en effectuant un plongeon vers le deuxième coussin.

Greg Beacham Associated Press

À son premier match après une absence de 39 rencontres, le frappeur de puissance a volé le deuxième but – en plongeant, de nouveau.

« Je ne changerai pas ma manière de jouer », avait déclaré Trout dans le vestiaire des Angels de Los Angeles après cette rencontre, dans des propos qui reflétaient la confiance débordante de ce jeune athlète au talent exceptionnel.

Moins de sept ans plus tard, mardi, dans le corridor à l’extérieur de ce même vestiaire situé à Anaheim, Trout a dû faire plusieurs pauses pour retenir ses larmes alors qu’il discutait avec les journalistes de sa quatrième blessure majeure en autant de saisons.

« C’est frustrant, a-t-il admis à voix basse, la tête baissée. Mais nous traverserons cette épreuve… Je joue avec intensité, et ce genre de chose peut arriver. »

Trout est néanmoins l’un des meilleurs joueurs de baseball de sa génération, mais il ne peut plus prétendre aujourd’hui être le même jeune joueur fougueux qu’il était à 25 ans. À l’instar de Ken Griffey fils avant lui, les nombreuses blessures qui ont marqué le cœur de sa carrière ont affecté sa production à la plaque.

Le talent et la passion du vétéran âgé de 32 ans jaillissent néanmoins lorsqu’il est sur le terrain, mais ne l’ont pas épargné en termes de blessures alors qu’il entame sa deuxième décennie dans les Ligues majeures.

Depuis le début de la saison 2021, Trout a disputé 266 matchs. La rencontre des Angels face aux Phillies de Philadelphie mercredi sera leur 251e sans leur joueur étoile pendant cette période.

Trout avait réussi 285 longues balles en carrière lorsqu’il a obtenu son troisième titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2019. Le voltigeur de centre des Angels n’en a claqué que 93 depuis ce temps, notamment à cause de la saison écourtée par la pandémie de coronavirus en 2020 et ses nombreuses blessures.

L’Américain a frappé 1324 coups sûrs après la saison 2019, mais a été limité à 324 depuis ce temps, ralentissant considérablement son rythme de croisière vers son 2000e, ou encore son 3000e. Sa moyenne au bâton (,277) et son taux de présence plus puissance (,958) depuis 2019 sont également très en deçà de ses moyennes en carrière.

Si la vitesse de l’élan au bâton de Trout demeure parmi les plus élevées des Ligues majeures, il a admis qu’il éprouvait certains ennuis avec sa mécanique depuis deux saisons – notamment au niveau du taux de contact, et avec les balles rapides. Trout menait néanmoins les Ligues majeures avec 10 circuits lorsqu’il s’est blessé plus tôt cette semaine, mais sa moyenne au bâton avait chuté à ,220, sa moyenne au bâton en carrière se retrouvant même sous la barre de ,300 brièvement avant sa blessure.

Trout souffre maintenant d’une déchirure du ménisque du genou gauche. Comble de malheur, il ignore comment celle-ci s’est produite – peut-être en effectuant une course au champ extérieur, peut-être simplement en sortant de l’abri.

« Personne n’est aussi affamé que Mike, a dit le gérant des Angels Perry Minasian. Il adore ça. Il adore tout. Il se réveille le matin en pensant à ça. Il se couche le soir en pensant encore à ça. Il mange, boit et dort pour le baseball. J’ai vraiment de la peine pour lui. »