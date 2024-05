PHOTO ASHLEY LANDIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La décevante saison 2023 aura coûté 420 millions US

(New York) La décevante saison 2023 des Mets de New York leur aura finalement coûté 420 millions US.

Ronald Blum Associated Press

Les Ligues majeures de baseball ont complété leur exercice comptable pour la dernière campagne, et les Mets ont affiché une masse salariale de 319,5 millions. En plus de leur masse salariale, les Mets ont dû verser 100,8 millions en taxe de luxe, après avoir terminé au quatrième rang de la section Est de la Ligue nationale en vertu d’une fiche de 75-87 — à 29 matchs des Braves d’Atlanta, et à neuf matchs du dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées.

La facture aurait pu être encore plus salée pour les Mets, n’eut été les nombreuses transactions effectuées au courant de l’été pour se départir des contrats des lanceurs Max Scherzer, Justin Verlander et David Robertson, sans compter ceux de nombreux autres vétérans.

Les Mets ont surpassé la plus imposante masse salariale de l’histoire, à 291,1 millions, qui avait été établie en 2015 par les Dodgers de Los Angeles. Ces derniers avaient alors défrayé un montant de 43,5 millions en taxe de luxe, pour une facture totale de 334,6 millions.

Les trois équipes qui ont dépensé le plus l’an dernier n’ont pas participé aux séries éliminatoires. Les Yankees de New York ont terminé au deuxième rang à 282,8 millions, suivis des Padres de San Diego à 257,2 millions.

Les Phillies de Philadelphie ont abouti au quatrième rang à 249,2 millions, devant les Dodgers à 241,3 millions.

Les champions de la Série mondiale, les Rangers du Texas, ont occupé la sixième place à 241,1 millions, tandis que les champions de la Ligue nationale, les Diamondbacks de l’Arizona, pointaient au 20e échelon à 128,9 millions.

Les Athletics d’Oakland ont affiché la plus petite masse salariale pour une deuxième saison d’affilée, à 62,7 millions, soit moins d’un cinquième de celle des Mets.