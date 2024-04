Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a été expulsé par l’arbitre Hunter Wendelstedt après cinq lancers dans le match de lundi contre les Athletics d’Oakland… à cause d’une remarque d’un fan assis derrière l’abri.

Associated Press

Pour contexte, Esteury Ruiz a d’abord été frappé sur le pied arrière par un lancer de Carlos Rodón en début de match.

Debout sur les marches de l’abri, Boone a levé les mains, se demandant si Ruiz s’était élancé sur le lancer. L’arbitre au premier but, John Tumpane, a déterminé que Ruiz ne s’était pas élancé et qu’il devait se rendre au premier but.

Après le premier lancer à Tyler Nevin, Wendelstedt a été capté par un microphone de YES Network en train de crier à Boone : « Devine quoi. Ne me crie pas après, j’ai fait ce que je devais faire et j’ai vérifié ! Je cherche à voir qu’il a été touché par le lancer ! Si tu as quelque chose d’autre à dire, tu t’en vas ! D’ACCORD ? »

Un fan derrière l’abri semble ensuite crier à l’endroit de Wendelstedt avant que ce dernier n’expulse Boone en lui disant : « Aaron, c’est fini ! »

Boone et d’autres membres des Yankees ont pointé du doigt le fan derrière l’abri, et Boone a couru sur le terrain pour faire valoir son point de vue :

« Je n’ai rien dit ! », a expliqué Boone.

Wendelstedt lui a répondu : « Je me fiche de savoir qui l’a dit, tu es parti ! »

Boone a ensuite répété plusieurs fois « Je n’ai pas dit un mot », ainsi que plusieurs blasphèmes.

Boone a tout de même été expulsé pour la deuxième fois cette saison et pour la 35e fois en sept saisons en tant que gérant des Yankees.