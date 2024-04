L’attaquant Dakota Joshua a inscrit deux buts et ajouté une aide dans une victoire de 4-2 des Canucks aux dépens des Predators de Nashville.

(Vancouver) L’entraîneur-chef Rick Tocchet croit depuis longtemps que l’attaquant Dakota Joshua a quelque chose de spécial à offrir aux Canucks de Vancouver.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Il l’a vu quand il a pris les rênes de l’équipe en janvier 2023 et a dès lors amorcé son travail pour tirer le meilleur du grand ailier.

« C’est un jeune facile à diriger, a lancé Tocchet, lundi. Je crois qu’il a simplement besoin d’être poussé dans la bonne direction et de la bonne façon. »

Joshua s’est véritablement mis en marche sous les ordres de Tocchet. Il a établi des sommets personnels au terme de la saison, aidant les Canukcs à se hisser au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey avant de décrocher un premier titre de section depuis 2013.

Le monde du hockey a eu un autre aperçu de son talent, dimanche, quand il a inscrit deux buts et ajouté une aide dans une victoire de 4-2 des Canucks aux dépens des Predators de Nashville lors du premier match de cette série éliminatoire de première ronde.

Sa performance n’a aucunement surpris ses coéquipiers.

« Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui, a dit J. T. Miller. Il est une pièce si importante de cette équipe de hockey et je ne sais même pas s’il sait à quel point il est bon. Il excelle dans plusieurs aspects du jeu et je suis heureux qu’il soit récompensé. »

Son compagnon de trio Conor Garland a lancé qu’il avait souvent clamé le talent de Joshua.

« Je vois à l’entraînement, quand il n’y a pas de pression, les jeux qu’il fait, a raconté Garland. Parfois, ça prend un moment pour comprendre la ligue. Je lui ai dit. Ça m’a pris une éternité. Vous avez des hauts et des bas. »

Originaire de Dearborn, au Michigan, Joshua a été un choix de cinquième ronde des Maple Leafs de Toronto en 2014. Il n’a jamais joué pour le club torontois, étant échangé aux Blues de St. Louis en juillet 2019 pour des considérations futures.

Il a ensuite fait la navette entre les Blues et la Ligue américaine avant de s’entendre avec les Canucks en juillet 2022. Il a mérité une place dans la formation à son premier camp d’entraînement avec le club.

Pourtant, au dernier camp, Tocchet lui a fait part de ses inquiétudes quant à sa forme physique et l’a placé dans un groupe de joueurs qui n’étaient pas destinés à être au sein de la formation en début de saison.

« Il a accepté les critiques et il a été génial, a expliqué Tocchet. Il savait quel était le problème et il en a fait son affaire. Et regardez où il en est maintenant. Il a fait un sacré travail pour nous. »

Joshua était de la formation pour le premier match de la saison et a établi des marques personnelles pour les points (32), les buts (18) et les aides (14) tout en jouant en moyenne 14 minutes 23 secondes en 63 matchs.