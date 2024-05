Engström n’est pas Norlinder, mais pas Lidstrom non plus

On ne fera pas l’erreur de tomber dans le panneau comme avec Mattias Norlinder il y a quelques années.

Mais l’arrivée du défenseur Adam Engström, dont le Canadien a annoncé la mise sous contrat vendredi matin, est intéressante.

Il y a d’abord une distinction importante à faire entre Norlinder et Engström. Le premier a frappé l’imaginaire sur les réseaux sociaux lorsqu’un journaliste de longue date suédois lui a prédit le trophée Norris et l’a comparé au légendaire Nicklas Lidstrom, au hasard d’une visite d’un reporter de la Floride venu sonder les racines de Victor Hedman.

Norlinder jouait alors pour MODO, un club légendaire, mais relégué en deuxième division (Allsvenskan) depuis 2016. Ce choix de troisième tour du Canadien en 2019 y avait obtenu 18 points en 34 matchs à sa première saison professionnelle, à 20 ans.

Cette entrée en matière intéressante lui a valu une participation surprise au Championnat mondial junior en 2020. Il a néanmoins joué un rôle limité avec la formation suédoise, au sein d’une troisième paire, blanchie en sept rencontres.

Promu à 20 ans au Frölunda HC en première division (SHL) 2020-2021, la suite a été moins spectaculaire au plan offensif pour ce défenseur réputé justement pour ses percées à l’attaque : 12 points en 58 matchs répartis sur deux saisons, entre 20 et 22 ans. Mais il a produit en séries éliminatoires.

En deux saisons en Amérique du Nord, Norlinder a joué l’essentiel de ses matchs à Laval, avec un ou deux brefs rappels à Montréal. Après un camp d’entraînement étonnant en septembre, il a connu une saison modeste cet hiver, et peinait même à jouer avec le Rocket en fin de saison après l’arrivée de David Reinbacher. On n’espère plus rien de sa part depuis un moment.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

Engström, également un choix de troisième tour, mais en 2022, l’année de Juraj Slafkovsky et Lane Hutson, entre autres, a accédé directement à la SHL avec Rögle à 18 ans en 2022. Il y a amassé 38 points en 94 matchs sur deux ans, à un plus jeune âge que Norlinder.

Ce jeune homme jouait au sein de la première paire de défenseurs de la Suède au Championnat mondial junior, et dans la plupart des situations. Engström était généralement employé une vingtaine de minutes par rencontre, Norlinder rarement plus de dix.

À la surprise générale, le club d’Engström, Rögle, a atteint la finale de la SHL ces dernières semaines, avant de s’incliner en cinq matchs serrés contre Skelleftea.

Engström n’était pas la locomotive en défense, à 20 ans, mais il ne jouait pas un rôle modeste non plus. Il a joué 16 minutes en moyenne lors de la finale, au sein de la troisième paire en compagnie de l’ancien défenseur du Canadien Brandon Davidson, mais le temps d’utilisation des défenseurs était plutôt bien réparti entre les six premiers arrières.

Le Canadien accueille donc un défenseur plutôt complet, nettement plus que Norlinder d’ailleurs, dont les carences en défense étaient connues, et surtout plus hargneux, capable de produire offensivement – on l’employait d’ailleurs au sein de la deuxième vague en supériorité numérique – mais Engström ne constitue pas non plus le jeune défenseur d’exception en Suède.

Son coéquipier, le Suisse Lian Bichsel, par exemple, un choix de premier tour des Stars de Dallas, 18e au total en 2022, a été dominant en séries, du haut de ses 6 pieds 6 pouces et 233 livres, à 19 ans.

Son jeune rival en finale avec Skelleftea, Axel Sandin-Pellika, un défenseur droitier offensif de 5 pieds 11 pouces et 176 livres repêché au premier tour, 18e au total, par Detroit, en 2022, a remporté le titre de défenseur par excellence en Suède, à seulement 19 ans.

Le camp d’entraînement nous en dira plus long. Tous les Européens ne s’adaptent pas de la même façon au style de jeu nord-américain.

On s’attend à ce que ce jeune défenseur se développe d’abord à Laval, surtout avec la congestion du côté gauche en défense. On y retrouve en effet déjà Mike Matheson, Lane Hutson, Kaiden Guhle (placé à droite cet hiver pour dépanner), Arber Xhekaj, Jordan Harris et Jayden Struble.

« Il y a congestion en défense chez le Canadien, tout le monde le sait, mais je vais tenter de mériter un poste au camp d’entraînement, a confié Engström au collègue Patrik Bexell vendredi matin. Ça ne sera pas facile, mais je donnerai tout. J’irai là où le Canadien me dira, probablement dans la Ligue américaine. Mais il y a beaucoup de défenseurs à Laval également, on verra. »

Un club ne compte jamais trop de défenseurs. Une direction souhaite toujours une vive compétition à l’interne. Mais vu le nombre important de défenseurs sur ce flanc, et le nombre limité de places, non seulement à Montréal, mais aussi à Laval, ne vous étonnez pas d’en voir un ou deux quitter cet été.

Le meilleur des deux gardiens n’a pas gagné

Prédire les résultats en séries éliminatoires demeure un exercice périlleux. Et il ne faut pas se fier à la réputation des gardiens, semble-t-il. Alexandar Georgiev, de l’Avalanche du Colorado, a connu une fin de saison catastrophique en allouant 32 buts à ses huit derniers départs et remporté seulement trois matchs. Si le jeune Justus Annunen n’avait pas été malade, Georgiev n’aurait probablement pas entamé les séries.

PHOTO JAMES CAREY LAUDER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Connor Hellebuyck

Son vis-à-vis au premier tour, Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, était dans une forme différente. Ce finaliste du trophée Vézina, remis au gardien par excellence en saison régulière, a accordé trois buts ou moins à ses sept derniers départs, dont deux buts ou moins quatre fois, et remporté ses cinq dernières rencontres.

Hellebuyck a été affreux en séries. Il a accordé 24 buts en cinq matchs. Georgiev n’a pas été étincelant, mais juste pas trop mauvais pour nuire au Colorado. L’Avalanche l’a emporté en cinq rencontres.

« Vous ne me croirez probablement pas, mais je jouais le meilleur hockey de ma carrière, a confié Hellebuyck aux journalistes lors du bilan de saison des Jets, jeudi. Du moins, je me sentais ainsi. J’étais dans une zone. Je ne pensais pas sur la glace, je me contentais de jouer. Accorder quatre buts ou plus par match dans les séries contre l’Avalanche m’a brisé le cœur. Vraiment… Je n’ai pas vu environ la moitié des rondelles qui m’ont déjoué, il faut leur donner du crédit. Mais de ne pas pouvoir m’imposer a été dur à avaler. »