(Toronto) L’arrière de l’équipe de Montréal Erin Ambrose, qui a mené toutes les joueuses pour les points le mois dernier, a été nommée l’une des étoiles du mois d’avril dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

La Presse Canadienne

Ambrose a inscrit un but et six aides en quatre matchs avec Montréal, qui s’est assuré de la deuxième place au classement et de l’avantage de la patinoire pour le premier tour des séries éliminatoires.

Sa coéquipière Laura Stacey a terminé le mois juste derrière elle avec 10 points (trois buts et sept aides). Stacey a été l’une des trois attaquantes honorées.

Toronto, qui trône au sommet du classement, a vu son attaquante Sarah Nurse (un sommet de cinq buts en trois matchs) être honorée. La capitaine de l’équipe d’Ottawa Brianne Jenner (quatre buts en autant de parties) a complété la liste d’attaquantes.

La défenseuse de New York Ella Shelton (deux buts et trois aides en quatre matchs) et la gardienne de l’équipe de Boston Aerin Frankel (deux victoires et une défaite en tirs de barrage) ont également été honorées.

La LPHF nomme trois attaquantes, deux défenseuses et une gardienne à titre d’étoiles à la fin de chaque mois.