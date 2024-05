(Nashville) Rick Tocchet a suscité beaucoup de respect au cours de ses 18 saisons comme joueur de la LNH.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Il en reçoit tout autant derrière le banc des Canucks, qui vivent leur meilleure saison depuis plus d’une décennie.

Tocchet a été nommé vendredi finaliste pour le trophée Jack Adams, décerné chaque année au meilleur entraîneur-chef de la Ligue nationale.

« Il a été un excellent joueur. Il devrait probablement être au Temple ou faire partie de ce genre de discussions », a déclaré Andrew Brunette, également candidat au Adams, qui a joué avec Tocchet chez les Capitals de Washington, en 1996-97.

Brunette est à la barre des Predators de Nashville, au pied du mur et hôtes vendredi des Canucks, lors du sixième match de cette série de premier tour. Vancouver mène 3-2.

Rick Bowness, des Jets de Winnipeg, est le troisième candidat au trophée Jack Adams.

Tocchet et son équipe sont à la fois intelligents et difficiles à affronter, a dit Brunette.

« Ça me rappelle beaucoup sa mentalité et son style. Ils sont directs, ils ne vous laissent aucun espace, ils ont du talent, a dit Brunette. Ça reflète le joueur qu’il était. Et il était vraiment un dur à cuire. »

En 1144 matchs de saison régulière, Tocchet a inscrit 440 buts et 952 points.

Il a remporté la Coupe Stanley avec les Penguins en 1992 et a mérité deux autres titres de champion comme adjoint avec eux, en 2016 et 2017.

Tocchet a aussi dirigé le Lightning et les Coyotes. Il a de plus travaillé comme analyste à TNT avant d’être embauché par les Canucks, en janvier 2023.

Pour Conor Garland, le changement d’entraîneur a amené un visage familier.

L’ailier a passé trois saisons à jouer pour Tocchet en Arizona.

Il a relaté que celui-ci s’intéresse profondément à ses joueurs.

« Des gars ont fait face à des choses pour lesquelles il les a aidés mentalement. Il s’assure que vous allez bien, a déclaré Garland.

« C’est pour ça que les gars adorent jouer pour lui. Il a ses joueurs à cœur et c’est ce qui donne envie de traverser un mur pour lui. C’est pourquoi il y a une telle adhésion à ce qu’il met de l’avant. »

Sous la gouverne de Tocchet, les Canucks ont une fiche de 70-35-13.

Cette saison –– la première campagne complète de Tocchet à Vancouver — l’équipe a affiché une fiche de 50-23-9 et a terminé au sommet de la section Pacifique.

Les Canucks ont atteint les séries pour la première fois depuis 2020.

Quinn Hughes est un des favoris pour le titre de meilleur défenseur de la ligue.

Le gardien Thatcher Demko est un finaliste pour le trophée Vézina, même s’il a raté un mois en raison d’une blessure au genou.

L’ailier droit Brock Boeser a atteint la barre des 40 buts pour la première fois de sa carrière.

Trois joueurs des Canucks ont terminé la campagne parmi les 20 meilleurs pointeurs de la ligue.

« Plusieurs gars ont la volonté de travailler fort et de mériter leur temps de glace, a dit Garland. Quand vous jouez bien, vous en avez plus et sinon, vous en avez moins. C’est noir et blanc. Les règles s’appliquent à tout le monde. »