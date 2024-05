La série entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas est fascinante parce qu’elle oppose deux organisations de premier plan aux antipodes en ce qui concerne la construction d’équipe.

Personne ne repêche ni ne développe mieux ses jeunes que les Stars. Les Golden Knights collectionnent les vedettes en sacrifiant leurs choix au repêchage et leurs espoirs. La recette fonctionne, ils sont les champions en titre.

En uniforme mercredi pour le cinquième match de cette série de premier tour, les Stars comptaient sept joueurs repêchés par l’équipe depuis 2017, les Golden Knights un seul, Pavel Dorofeyev.

Au sein de la première vague en supériorité numérique, Mark Stone, Jack Eichel, Tomas Hertl et Noah Hanifin avaient tous été obtenus contre des choix de premier tour ou de jeunes joueurs repêchés au premier tour. Jonathan Marchessault, obtenu lors du repêchage de l’élargissement des cadres en 2017, constituait l’intrus.

À l’autre bout du spectre, Roope Hintz, Jamie Benn, Miro Heiskanen et Jason Robertson, membres de la première vague à Dallas, avaient tous été repêchés par le club. Seule exception : le bon vieux Joe Pavelski.

Après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile, les Stars ont rebondi et remporté une troisième victoire d’affilée mercredi, 3-2. Les Golden Knights n’avaient pas perdu trois matchs de suite depuis 2020 et feront face à l’élimination vendredi à Vegas.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Les partisans des Stars célèbrent la victoire de l’équipe.

Deux moments clés à retenir de cette rencontre : une pénalité irréfléchie du défenseur vedette Alex Pietrangelo en fin de deuxième période, qui a permis à Jason Robertson de marquer le but gagnant en supériorité numérique. Pietrangelo, frustré, a asséné gratuitement un violent coup de poing à Tyler Seguin lors d’une bataille pour la rondelle. Le nez de celui-ci pissait le sang, Pietrangelo a été chanceux d’écoper d’une mineure seulement, mais il a payé cher son manque de discipline.

Puis, avec moins de trois minutes à jouer en troisième, le gardien des Stars, Jake Oettinger, ordinaire en saison, a étendu la jambière in extremis pour stopper Chandler Stephenson, en échappée après avoir largué les défenseurs adverses, et pas des moindres, ceux du premier duo des Stars.

L’entraîneur-chef des Golden Knights, Bruce Cassidy, a choisi audacieusement d’envoyer Adin Hill devant le filet, même si celui-ci n’avait pas joué depuis le 18 avril. Hill a paru chancelant par moments, mais en revanche, il a réussi plusieurs arrêts opportuns. Il n’est pas à blâmer.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Adin Hill

Les jeunes joueurs des Stars ont largement contribué à la victoire. Logan Stankoven, 21 ans, boudé pendant un tour et demi au repêchage de 2021 en raison de ses 5 pi 8 po, et inséré au sein de la formation en fin de saison après avoir outrageusement dominé dans la Ligue américaine, a été l’un des meilleurs attaquants de son équipe. Il a habilement préparé le premier but de son équipe, celui d’Evgenii Dadonov, et lui a fourni plusieurs autres belles occasions de marquer.

À 20 ans seulement, le centre Wyatt Johnston a été l’attaquant le plus utilisé de son club, 19 min 57 s, et a amassé deux aides. On lui a confié la dernière mise en jeu à l’orée de la ligne bleue défensive avec moins de 20 secondes à jouer en troisième.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Jake Oettinger (29) et Tyler Seguin (91)

Vingt-deux joueurs ont pourtant été choisis avant lui en 2021, et seulement six d’entre eux ont passé l’entière saison dans la LNH. Johnston a amassé 65 points cet hiver, un rendement de loin supérieur à celui des trois premiers attaquants repêchés lors de cette cuvée, Matt Beniers, Mason McTavish et Kent Johnson, tous du top 5.

Sans compter les trois premiers défenseurs, Miro Heiskanen, Thomas Harley et Esa Lindell, tous des produits de l’organisation, et le gardien Oettinger.

Une élimination hâtive ferait plus mal à Vegas compte tenu des sacrifices consentis pour obtenir du renfort à la date limite des transactions. Au moins, ils pourront retenir Hertl et Hanifin plusieurs saisons supplémentaires, dans le pire des cas.

Mais ne tenons surtout pas les Golden Knights pour battus. Il s’agit d’une rencontre cruelle au premier tour pour deux des meilleures formations de la Ligue nationale, malgré le classement plus lointain de Vegas, dont le nombre de points en saison ne rend pas justice à la puissance de leur club.