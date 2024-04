PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Wyatt Johnston a marqué à 16 : 22 de jeu en prolongation et les Stars de Dallas ont gagné 3-2 contre les Golden Knights de Vegas, samedi, pour décrocher une première victoire dans la série.

La Presse Canadienne

Les Golden Knights mènent désormais la série 2-1. Le quatrième match sera disputé lundi soir.

Johnston a inscrit son deuxième filet des séries, et du match, lorsqu’il a décoché d’un angle restreint et a battu le gardien Logan Thompson par-dessus l’épaule gauche. Thompson s’était compromis et Johnston l’a déjoué de vitesse.

L’attaquant avait touché la cible plus tôt au premier vingt pour ouvrir la marque.

Le défenseur Miro Heiskanena a porté le score à 2-0 peu après la mi-chemin dans l’engagement.

Jason Robertson a obtenu deux aides et Jake Oettinger a bloqué 32 rondelles dans la victoire.

Brayden McNabb et Jack Eichel, en infériorité numérique, ont marqué les buts des Golden Knights. Thompson a repoussé 43 lancers pour les Golden Knights.

McNabb et Eichel ont marqué à moins de quatre minutes d’intervalle pour égaler le score à 2-2.