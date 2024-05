PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Aleksander Barkov a dénoué l’impasse au troisième vingt et les Panthers de la Floride ont défait les Bruins de Boston 3-2, dimanche soir.

La Presse Canadienne

Barkov a inscrit son cinquième but des séries, et son troisième contre les Bruins, pour porter à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point.

Les Panthers ont gagné les deux duels à Boston pour prendre les devants 3-1 dans cette série de deuxième tour de l’Association de l’Est. Ils pourront éliminer leurs adversaires à domicile, mardi soir.

Anton Lundell a récolté un but et une aide pour les Floridiens alors que Sam Bennett a ajouté un but dans la victoire. Evan Rodrigues a ajouté deux aides à sa fiche.

La reprise vidéo n’a pas donné raison au personnel des Bruins après qu’il eut contesté pour de l’obstruction envers son gardien, sur le but de Bennett.

Barkov a ensuite inscrit le but gagnant environ quatre minutes plus tard.

« Je marque avant que le gardien ne soit capable d’arriver vers le disque, peu importe si Coyle était par-dessus ou non, a dit Bennett. C’est comme ça que je l’ai vu. »

Pour le troisième affrontement consécutif, Sergei Bobrovsky a fait face à moins de 20 tirs. Il a repoussé 17 rondelles pour les Panthers.

David Pastrnak et Brandon Carlo ont répliqué pour les Bruins, qui tenteront d’effacer un retard de 3-1 dans la série pour l’emporter, un peu comme les Panthers l’avaient fait contre eux l’an dernier.

Jeremy Swayman a fait tout son possible pour garder son équipe dans le match jusqu’à la toute fin, terminant le match avec 39 arrêts.

Les Panthers ont connu un bon début de match, mais ce sont les Bruins qui ont ouvert le pointage en premier.

Seulement huit secondes après que le défenseur Aaron Ekblad eut écopé d’une pénalité, Jake DeBrusk a remis la rondelle à Pastrnak, qui a déjoué Bobrovsky grâce à un puissant lancer frappé.

Dominée au chapitre des tirs, la formation de Boston a doublé son avance alors qu’il restait 4 min 48 s à écouler au premier engagement. La passe vive de Rodrigues a touché le patin de son coéquipier Oliver Ekman-Larsson et a atterri sur la lame du bâton de Carlo. Son lancer des poignets s’est faufilé derrière Bobrovsky, qui a semblé perdre de vue la rondelle.

Les Bruins ont été plus incisifs en deuxième période, mais ils n’ont pas été en mesure de se distancer. Charlie Coyle a obtenu deux très belles occasions de marquer, mais chaque fois, il s’est buté à Bobrovsky.

Les Panthers ont profité du travail de leur gardien pour réduire l’écart. Leur travail le long de la bande a permis à Rodrigues de rejoindre Lundell, qui a trouvé une petite brèche pour tromper la vigilance de Swayman.

L’indiscipline des Bruins a aidé la cause des visiteurs, au dernier tiers. Rodrigues et Lundell ont dirigé des rondelles au filet et Bennett a sauté sur un retour laissé libre pour créer l’égalité.

Moins de quatre minutes plus tard, l’équipe floridienne a pris les devants pour la première fois du match, par l’entremise de son capitaine. Kyle Okposo a glissé le disque derrière à Barkov, qui s’est détaché de Pastrnak et DeBrusk pour faire bouger les cordages.

« C’est tellement plaisant de regarder Barky jouer, a lancé Bennett. Pour tous les autres, c’est un but spectaculaire. Pour lui, ce n’est qu’une autre journée au boulot. »

Les hommes de Jim Montgomery ont eu l’occasion de créer l’égalité lorsqu’ils ont obtenu un avantage numérique avec 34,8 s à écouler, mais les Panthers ont fermé la porte pour confirmer leur victoire.