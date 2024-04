La LPHF dévoile ses 10 trophées individuels

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé la création du trophée Billie-Jean-King, qui sera remis à la joueuse la plus utile de la saison, et du trophée Ilana-Kloss, qui sera présenté à la joueuse la plus utile des séries éliminatoires.