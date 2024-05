Le premier tour éliminatoire est complété. Voici cinq réflexions sur les séries jusqu’ici.

1. Arturs qui ?

Ne jamais se fier au CV des gardiens avant de faire nos prédictions. L’équipe devant eux peut flancher, ou même le gardien, aussi réputé soit-il, peut aussi craquer.

Connor Hellebuyck a connu une fin de saison fantastique avec les Jets. Alexandar Georgiev aurait été incapable d’arrêter un pamplemousse avec l’Avalanche.

Georgiev a été ordinaire comme on s’y attendait, mais un peu moins mauvais que prévu. Hellebuyck a été mal protégé par une défense poreuse, mais il a été le premier à admettre sa panne de confiance. Le premier a accordé 15 buts, le second, pourtant finaliste au trophée Vézina remis au gardien par excellence, 24, pour une moyenne de 5,23 par rencontre.

Les Canucks ont envoyé par défaut leur troisième gardien, Arturs Silovs, lors de la quatrième rencontre, à la suite des blessures subies par Thatcher Demko et Casey DeSmith. Silovs, 23 ans, dont le parcours a même amené à jouer pour les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL, a accordé cinq buts en trois matchs et conclu la série avec un blanchissage. Il faisait pourtant face à l’un des bons gardiens de la Ligue, Juuse Saros, des Predators.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Arturs Silovs

Boston possède l’un des meilleurs duos de gardiens de la LNH, Jeremy Swayman et Linus Ullmark. Toronto a l’un des pires, Ilya Samsonov et Joseph Woll. Il a fallu une prolongation dans le septième match pour déterminer le vainqueur, les Bruins…

2. Pas de panique Toronto !

Parlant des Leafs, le bilan de fin de saison risque d’être houleux. On voudra congédier l’entraîneur, sans doute le président Brendan Shanahan et probablement l’attaquant Mitch Marner, décevant avec seulement trois points, dont un but, en sept matchs.

Les Maple Leafs viennent de connaître une autre saison de 102 points. Leur meilleur attaquant, Auston Matthews, était malade. William Nylander, 98 points en saison régulière, a raté les trois premiers matchs de la série.

Malgré tout, il a fallu aux Bruins une prolongation dans le septième match pour éliminer Toronto. Y’a-t-il vraiment péril en la demeure ?

3. Des acheteurs déçus, d’autres heureux

Vegas a cédé deux choix de premier tour, un choix de deuxième tour et deux espoirs pour Tomas Hertl, Noah Hanifin et Anthony Mantha. On les a évidemment proclamés vainqueurs de la date limite des transactions. Par un habile subterfuge, ils ont pu dépasser le plafond salarial par dix millions au début des séries. Ils ont néanmoins été éliminés au premier tour par les Stars de Dallas, non sans avoir mené 2-0. Heureusement, Hertl et Hanifin seront Vegas pour plusieurs années encore.

PHOTO BRANDON WADE, ASSOCIATED PRESS Tomas Hertl (48)

Parmi les autres acheteurs malheureux, Winnipeg a cédé un choix de fin de premier tour, 27e au total pour l’instant, au CH pour Sean Monahan. Celui-ci a été limité à une aide en cinq matchs, mais a été parmi les attaquants les plus utilisés de son club.

Les Hurricanes ont cédé un choix de deuxième tour et trois espoirs pour Jake Guentzel. Il leur a donné quatre points en cinq matchs au premier tour au sein du premier trio et permis de rétrograder un bon joueur offensif, Martin Necas, au sein du troisième. Vancouver a payé un choix de premier tour pour un autre joueur de location, Elias Lindholm. Celui-ci n’a pas éclaté offensivement, trois points en six matchs, mais il est employé à profusion et permet aux Canucks de compter sur un super troisième trio.

Obtenu pour le jeune défenseur Bowen Byram, Casey Mittelstadt bouche un joli trou au centre du deuxième trio de l’Avalanche. Il a obtenu six points en cinq matchs au premier tour.

4. La logique respectée pour une rare fois

Le Kraken de Seattle avait provoqué une surprise de taille l’an dernier en éliminant les champions en titre, l’Avalanche du Colorado, au premier tour. Les Panthers de la Floride avaient fait la même chose dans l’Est en battant les Bruins de Boston après avoir tiré de l’arrière 3-1. Quarante-trois points les séparaient pourtant au classement.

Pour une rare fois, il n’y a eu aucune surprise cette année. Les sept derniers clubs qualifiés, Washington, NY Islanders, Vegas, Tampa Bay, Los Angeles, Nashville et Toronto ont tous subi l’élimination au premier tour. Une seule équipe parmi les neuf premières au classement, Winnipeg, quatrième au classement général, a perdu, aux mains de l’Avalanche du Colorado, seulement trois points derrière au huitième rang du classement général. On ne peut guère parler d’une surprise ici.

5. Encore le bon vieux Lehkonen !

Artturi Lehkonen a montré son opportunisme lors des séries en 2021 avec le Canadien en marquant le but gagnant en prolongation pour éliminer les Golden Knights de Vegas en demi-finale. Il avait montré les crocs aussi dans les séries en Suède, avant son arrivée en Amérique du Nord, avec 19 points, dont 11 buts, en 16 matchs à Frölunda après une saison de 33 points en 49 rencontres.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Artturi Lehkonen (620

Il vaut son pesant d’or au Colorado depuis son acquisition du Canadien en retour du jeune défenseur Justin Barron et d’un choix de deuxième tour en 2024. Après avoir été un contributeur important de la conquête de la Coupe en 2022 avec 14 points, dont huit buts, il a amassé huit points, donc cinq buts, en cinq matchs jusqu’ici au sein du deuxième trio avec Mittelstadt et Zach Parise. Le voilà à 28 points en 32 matchs éliminatoires depuis son arrivée au Colorado.

La gaffe de Trevor Connelly

Une punition majeure bête et totalement inutile de l’espoir américain Trevor Connelly, à la suite d’une mise en échec dangereuse, en troisième période de la finale du Championnat mondial U18, dimanche, a permis au Canada de combler un déficit et de remporter l’or.

Le meilleur espoir du repêchage de 2025, l’Américain James Hagens, 17 ans, et celui de 2026, le Canadien Gavin McKenna, 16 ans, se sont éclatés avec 22 et 20 points respectivement. Hagens a battu le record pour le plus grand nombre de points dans ce tournoi. Nikita Kucherov y avait amassé 21 points en 2011.

Parmi les espoirs de la cuvée 2024, le petit frère de Lane Hutson, Cole, a obtenu 13 points en sept matchs, Tij Iginla 12 points en 7 rencontres et Cole Eiserman a marqué neuf buts en sept matchs.

Il faut néanmoins prendre ces résultats avec un grain de sel. Ce tournoi peut être trompeur, en l’absence des meilleurs joueurs de 17 ans de la planète, blessés, nés sur le tard, donc déjà âgés de 18 ans, ou encore retenus dans les séries éliminatoires.

Neuf des dix premiers candidats au repêchage de 2024, dont le favori, Macklin Celebrini, n’y étaient pas d’ailleurs.