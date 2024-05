Rondelle libre Les candidats à la loterie du repêchage ce soir

La loterie du repêchage de la LNH aura lieu mardi soir, à 18 h 30. Le vainqueur aura la chance de mettre la main au premier rang sur l’un des centres les plus talentueux des vingt dernières années, Macklin Celebrini, 64 points, dont 32 buts, en 38 matchs à Boston University. Ce jeune homme n’aspire probablement pas à devenir le prochain Connor McDavid, mais il n’a pas à rougir devant Connor Bedard, Jack Hughes et compagnie. À qui profitera le plus Celebrini ? Voici un survol des principaux candidats et de leurs besoins.