Ty Dellandrea (10), Sam Steel (18) et Ivan Barbashev (49)

PHOTO IAN MAULE, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Jake Oettinger a réalisé 33 arrêts et les Stars de Dallas ont défait les Golden Knights de Vegas 4-2, lundi, pour créer l’égalité 2-2 dans leur série de première ronde.

Mark Anderson Associated Press

Wyatt Johnston a créé l’égalité en deuxième période avec son troisième but en deux matchs, amorçant une série de trois buts sans réplique du club du Texas.

Evgenii Dadonov, Ty Dellandrea et Roope Hintz ont aussi touché la cible pour les Stars, qui ont effacé un déficit de 0-2 dans une série pour la quatrième fois de leur histoire.

Michael Amadio et Jack Eichel ont marqué pour les champions en titre de la coupe Stanley. Logan Thompson a repoussé 28 rondelles. Eichel a marqué lors d’une troisième partie de suite et a amassé six points dans cette série.

Le cinquième match aura lieu mercredi à Dallas. L’équipe à l’étranger a remporté tous les matchs de la série jusqu’ici.

Les deux équipes ont inscrit des buts que les gardiens aimeraient revoir en première période. Amadio a profité d’un rebond qui a trompé Oettinger avec 5 : 35 à jouer, puis Dadonov a marqué de la ligne des buts lorsque son tir a dévié sur le casque de Thompson.

Les Stars ont ensuite marqué deux fois en deuxième pour prendre les devants 3-2.

Eichel a lui aussi récupéré un retour pour marquer à 3 : 09, mais Johnston a touché la cible en avantage numérique pour créer l’égalité.

Un tir de Craig Smith qui a dévié sur la poitrine de Dellandrea avec 86 secondes à jouer en deuxième période a donné définitivement l’avance aux Stars.

Les Stars ont fermé la porte en troisième, et Hintz a marqué dans un filet désert.