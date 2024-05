(New York) Le défenseur Oliver Kylington, des Flames de Calgary, ainsi que les gardiens de but Frederik Andersen et Connor Ingram, respectivement des Hurricanes de la Caroline et des Coyotes de l’Arizona, sont les trois finalistes pour le Trophée commémoratif Bill-Masterton.

La Presse Canadienne

La Ligue nationale de hockey en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi.

Depuis 1968, ce trophée est décerné « au joueur qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey ».

Les chapitres locaux de l’Association des rédacteurs de hockey professionnel (PHWA) ont soumis des nominations pour le trophée Masterton à la fin de la saison régulière et les trois joueurs ayant obtenu le plus de votes ont été désignés comme finalistes.

Kylington est revenu dans l’alignement des Flames à la fin du mois de janvier après plus d’un an et demi d’absence, liée à des questions de santé mentale.

Réclamé en deuxième ronde par les Flames en 2015, Kylington a reconnu, au moment d’effectuer son retour au jeu, qu’il avait craint ne pas être en mesure de reprendre sa carrière. Or, il est redevenu un élément incontournable de la brigade défensive des Flames au point d’afficher une moyenne d’utilisation par match de 17 : 15 en 33 rencontres.

Après avoir entamé la saison avec quatre victoires en cinq matchs, Andersen, un vétéran de 11 saisons dans la LNH, a été informé qu’il souffrait d’un problème de coagulation sanguine. Entre le 4 novembre et le 7 mars, il a manqué 49 matchs.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Frederik Andersen (31)

Après son retour dans l’équipe, Andersen a affiché un dossier de 9-1-0, une moyenne de buts alloués de 1,30, un pourcentage d’arrêts de ,951 et trois blanchissages, aidant les Hurricanes à terminer la saison en troisième place au classement général de la LNH.

Ingram a failli prendre sa retraite en raison d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC) non diagnostiqué et d’une dépression persistante avant de demander du soutien dans le cadre du programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’AJLNH en 2021, ce qui, selon lui, a changé sa vie et sa carrière.

PHOTO SCOT TUCKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Connor Ingram (39)

Réclamé au ballottage par les Coyotes en octobre 2022, Ingram a participé à 27 matchs avec le club en 2022-23 et s’est imposé comme le meilleur gardien des Coyotes en 2023-24.

En 50 sorties en 2023-24, Ingram a présenté une fiche de 23-21-3, une moyenne de buts alloués de 2,91, un pourcentage d’arrêts de ,907 et six blanchissages, un sommet dans la LNH, à égalité avec trois autres gardiens.

Le trophée est nommé en hommage au regretté Bill Masterton, un ancien porte-couleurs des North Stars du Minnesota, qui a affiché un haut niveau de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey et qui est décédé le 15 janvier 1968.

La ligue dévoilera vendredi l’identité des finalistes pour l’obtention du trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur-chef par excellence dans la LNH.