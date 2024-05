(New York) Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, et Roman Josi, des Predators de Nashville, sont les finalistes à l’obtention du trophée Norris, a annoncé la LNH mercredi.

La Presse Canadienne

Ce trophée est remis annuellement au défenseur par excellence de la LNH, à l’issue d’un scrutin réalisé auprès des membres de l’Association des journalistes de hockey professionnels.

Hughes, qui en est à sa première saison en tant que capitaine des Canucks, a dominé tous les défenseurs de la ligue avec 92 points (17-75) et il a établi des records de concession chez les défenseurs au chapitre des points et des mentions d’assistance. Il est devenu le premier joueur des Canucks à être nommé finaliste au trophée Norris, et pourrait devenir le quatrième joueur américain à recevoir un tel honneur.

Son frère cadet, Luke Hughes, des Devils du New Jersey, a quant à lui été nommé finaliste au trophée Calder, qui est remis à la recrue par excellence de la LNH, mardi.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Cale Makar

Makar, qui a gagné le trophée Norris en 2021-22, a établi des sommets personnels et des records de concession avec 90 points et 69 mentions d’aide. Le hockeyeur âgé de 25 ans a amassé son 300e point dans la LNH à son 280e match en carrière, devenant ainsi le deuxième défenseur le plus rapide à accomplir cet exploit dans l’histoire de la LNH, avec un match de plus que Bobby Orr. Makar est finaliste à l’obtention du trophée Norris pour la quatrième fois à ses cinq premières campagnes dans le circuit Bettman.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Roman Josi

Pour sa part, Josi, qui a obtenu le trophée Norris en 2019-20 et qui fut finaliste à trois reprises en carrière, a dominé tous les défenseurs de la LNH avec 23 filets, et il a terminé au troisième rang parmi les joueurs évoluant à sa position avec 85 points, derrière Hughes et Makar. À 33 ans, le Suisse est le plus vieux finaliste au trophée Norris depuis Mark Giordano (35 ans, avec les Flames de Calgary) et Brent Burns (34 ans, avec les Sharks de San Jose), qui ont été nommés finalistes en 2018-19.