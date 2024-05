(Boucherville) Le Russe Vsevolod Komarov a remporté le trophée Émile-Bouchard, qui est remis annuellement au défenseur par excellence de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, a annoncé le circuit Cecchini mercredi.

La Presse Canadienne

Komarov, Maveric Lamoureux et Pier-Olivier Roy étaient les finalistes à l’obtention du trophée Émile-Bouchard.

À sa troisième saison dans le circuit junior québécois, Komarov a dominé les défenseurs de la ligue avec 69 points, 55 mentions d’aide et 105 minutes de pénalité, en plus de terminer au troisième rang avec 14 buts, un différentiel de plus-47 et 20 passes en avantage numérique avec les Voltigeurs.

Quant à Lamoureux, un coéquipier de Komarov chez les Voltigeurs, il s’est signalé avec 33 points (9-24) et une fiche de plus-21 en seulement 39 matchs. Le géant de six pieds sept pouces et 214 livres a raté une bonne partie de la campagne en raison d’une blessure et de sa participation au Championnat du monde de hockey junior avec le Canada, pendant le temps des Fêtes.

Enfin, Roy, des Tigres de Victoriaville, a brillé avec 50 points en 66 matchs, dont un sommet personnel de 10 buts. Son plus proche poursuivant chez les défenseurs des Tigres a terminé avec 28 points. À sa quatrième saison, Roy a présenté un excellent différentiel de plus-37, même s’il était constamment opposé aux meilleurs éléments adverses. Le numéro 5 a fait partie des finalistes au trophée Kevin-Lowe, qui est remis au meilleur défenseur défensif.