(Edmonton) Leon Draisaitl a inscrit deux buts et les Oilers d’Edmonton ont éliminé les Kings de Los Angeles en remportant le cinquième match de leur série de premier tour 4-3, mercredi soir au Rogers Place.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont eu raison des Kings lors du premier tour éliminatoire pour une troisième année de suite. Ils affronteront en demi-finale de l’Ouest le gagnant de la série entre les Canucks de Vancouver et les Predators de Nashville. Les Canucks mènent cette série 3-2.

Evander Kane et Zach Hyman ont aussi marqué pour les Oilers, qui ont inscrit un but en avantage numérique, mais aussi deux autres quand le joueur adverse venait tout juste de quitter le banc des punitions. Evan Bouchard a récolté trois aides et Ryan Nugent-Hopkins et Connor McDavid, chacun deux.

Stuart Skinner a réalisé 18 arrêts devant le filet des Oilers.

Alex Laferriere, Blake Lizotte et Adrian Kempe ont généré l’offensive des Kings. Matt Roy a amassé deux aides et David Rittich a repoussé 22 lancers.

Kane a ouvert la marque après 10 : 17 de jeu. Son tir a été mal maîtrisé par Rittich et la rondelle a glissé derrière la ligne des buts.

Les Kings ont profité d’un bond chanceux pour répliquer avec 28 secondes à faire au premier engagement. Le dégagement de Vladislav Gavrikov dans la zone des Oilers a touché une tige métallique le long de la baie vitrée et la rondelle est revenue vers le devant du filet abandonné par Skinner. Laferriere a pu tirer dans une cage abandonnée.

Lizotte a ensuite donné les devants aux Kings après 3 : 08 de jeu en deuxième période. Viktor Arvidsson l’a rejoint derrière la défensive des Oilers et il a battu Skinner du côté du bouclier.

Draisaitl a vu Rittich capter un tir et réaliser un arrêt incroyable à ses dépens à 7 : 46, durant un avantage numérique des Oilers. Cependant, les reprises ont démontré que la mitaine de Rittich, et la rondelle, ont franchi la ligne rouge et le but a été accordé après la révision vidéo.

L’avantage numérique des Oilers est revenu à la charge à 12 : 21. Draisaitl a marqué sur un tir sur réception après une remise de McDavid à partir de l’arrière du filet, tout juste après la fin d’une punition contre Pierre-Luc Dubois.

Hyman a ensuite offert un coussin de deux buts aux Oilers avec 52,9 secondes à écouler au deuxième tiers, marquant à son tour tout juste à la fin d’un avantage numérique. Un puissant tir de Bouchard a atteint Nugent-Hopkins devant le filet, puis Hyman a poussé la rondelle dans l’objectif après qu’elle eut atteint le poteau.

Les Kings ont tout donné en troisième période dans l’espoir de prolonger la série.

Kempe a réduit l’écart à un seul but avec 2 : 18 à faire, alors que Rittich venait d’être remplacé par un attaquant supplémentaire.

Les Oilers ont toutefois résisté aux derniers assauts des Kings.