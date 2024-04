PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

Les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Kings de Los Angeles 6-1 dans le troisième match de leur série de premier tour, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont pris les devants 2-1 dans la série.

Les Kings ont manqué de discipline dans la partie et cela s’est avéré coûteux. Les Oilers ont marqué trois de leurs filets avec l’avantage d’un joueur, dont deux buts au troisième vingt.

Zach Hyman et Leon Draisaitl ont les deux inscrit deux buts dans la victoire. Connor McDavid et Evander Kane ont marqué leur premier but de la série.et le gardien Stuart Skinner a réalisé 27 arrêts.

Le défenseur Drew Doughty a inscrit l’unique filet des Kings. Cam Talbot a bloqué 35 lancers.

Les Oilers ont rapidement pris le contrôle du duel, menant 3-0 après 20 minutes de jeu.

McDavid a porté le score à 3-0 en marquant lors d’un avantage numérique, avec 1:26 à jouer à l’engagement.

Doughty a trouvé le fond du filet tôt au deuxième vingt, mais Kane a répliqué à peine plus de deux minutes plus tard pour redonner une avance de trois buts aux Oilers, à 7:39 de jeu.