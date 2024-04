(Edmonton) Malgré des chiffres peu éloquents depuis le début de la série, le gardien de but Stuart Skinner conserve la confiance de l’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton.

Steven Sandor La Presse Canadienne

Skinner a accordé trois buts sur les sept premiers tirs auxquels il a fait face lors du deuxième match, que les Oilers ont perdu contre les Kings de Los Angeles mercredi.

Les Oilers sont venus de l’arrière avant de s’incliner 5-4 en prolongation sur un but d’Anze Kopitar lors d’une échappée

La série de premier tour de l’Association ouest est à égalité 1-1, mais Skinner affiche un piètre taux d’efficacité de ,857 après les deux premières rencontres.

Le jeu de Skinner au cours de ces deux premiers matchs n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par les gardiens de but de la formation albertaine il y a un an.

Au cours des séries éliminatoires de 2023, Skinner a été retiré d’un match quatre fois en 12 départs, l’entraîneur de l’époque, Jay Woodcroft, ayant montré qu’il ne serait pas patient avec les débuts de matchs difficiles de son gardien de but.

Kris Knoblauch, qui a pris la relève derrière le banc des Oilers en novembre, a fait preuve de plus de patience. Lorsqu’il s’est fait demander s’il avait pensé à retirer Skinner après le troisième but des Kings, mercredi, sa réponse a été un « non » catégorique.

Ensuite, il a donné son vote de confiance à Skinner en prévision du troisième match de la série.

« Je l’ai vu prendre les choses en main, assumer ses responsabilités, puis se montrer très solide et jouer superbement », a déclaré Knoblauch. « Je ne doute pas qu’il puisse en faire autant. »

Derrière Skinner se trouve Calvin Pickard, qui a affiché un taux d’arrêts de ,909 et une moyenne de buts alloués de 2,45 en 23 départs cette saison. Mais faire jouer un gardien qui a commencé la saison dans la Ligue américaine de hockey serait une décision audacieuse en séries éliminatoires.

Tout au long de sa courte carrière dans la LNH, le gardien des Oilers, qui est originaire d’Edmonton, s’est montré philosophe sur son jeu et a souvent dit que « les chiffres mentent ».

Mais en séries éliminatoires, les chiffres sont absolument importants.

En 2023, Skinner s’est attribué une grande part de responsabilité dans l’élimination des Oilers au deuxième tour face aux Golden Knights de Vegas. Il avait affiché un taux d’arrêts de ,883 au fil de ces deux rondes.

Les éliminatoires de 2024 n’ont pas été meilleures jusqu’à présent. Les Kings ont marqué des buts bizarres en troisième période du match inaugural, aidés par des défenseurs qui ont brisé des bâtons et à de multiples déviations sur des patins. Toutefois, cela n’a pas suffi à menacer une équipe des Oilers qui se dirigeait vers une victoire facile de 7-4.

Mais dans la défaite 5-4 de mercredi, Skinner n’a réalisé que 21 arrêts sur 26 tirs. Kopitar a placé le tir victorieux par-dessus son épaule.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Anze Kopitar (11) et Stuart Skinner (74)

« Je n’ai pas fait grand-chose », a déclaré Skinner après la défaite. « Je ne pense pas avoir joué un rôle important dans le match ce soir, et ce n’est pas grave. Je vais m’améliorer et aller de l’avant. »

« Ils ont de la chance en ce moment, mais nous avons aussi eu notre part de chance. C’est comme ça que le hockey fonctionne, parfois. Mais la chance n’était pas de mon côté ce soir ».

Il y a eu quelques circonstances atténuantes. Le but victorieux a été marqué sur une échappée. Sur le deuxième but du match, Adrian Kempe a frappé la rondelle dans les airs alors qu’il se dirigeait vers le filet. Le troisième but, une échappée de Drew Doughty, est survenu après que le défenseur des Kings eut perdu le contrôle du disque, qui a glissé entre les jambes de Skinner. Le quatrième but des Kings a été réussi l’aide d’un tir voilé.

Le premier but du match, également inscrit par Kempe, était celui que Skinner aurait voulu revoir.

« Il a effectué un bon tir, mais je pense que je peux faire cet arrêt, a-t-il décrit.

« Le deuxième but a été marqué après un rebond étrange sur deux joueurs. Sur le troisième, Doughty a mal géré l’échappée en essayant d’utiliser son revers et j’aurais pu faire une meilleure lecture. Sur le quatrième, je ne l’ai pas vu du tout. [Quinton] Byfield a fait un bon écran. Le cinquième est une déviation étrange qui a atterri sur la lame du bâton de Kopitar, qui a bien tiré. C’est une bonne occasion d’apprendre et de progresser. »