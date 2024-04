Les Oilers d’Edmonton veulent un cinquième match plus à leur image

(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont montré qu’ils peuvent compter sur leur défense pour gagner. Ça ne veut pas dire que c’est ce qu’ils préfèrent.

Daniel Rainbird La Presse Canadienne

Edmonton mène les Kings de Los Angeles 3-1 dans cette série de premier tour, après une victoire de 1-0 lors du quatrième match.

Les Kings ont toutefois muselé l’offensive des Oilers, limités à 13 tirs.

Ayant une chance d’atteindre le deuxième tour mercredi soir, à Rogers Place, les Oilers espèrent relancer l’attaque dynamique pour laquelle ils sont connus.

« Nous voulons attaquer un peu plus, a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl. C’est notre (identité).

« Il n’y a rien de mal dans comment s’est déroulé le quatrième match, mais nous devons attaquer un peu plus et leur amener un plus grand défi. »

Champion pointeur de la ligue en cinq occasions, le capitaine Connor McDavid en est déjà à 10 points, un sommet dans les clubs en lice.

Draisaitl a huit points et Zach Hyman est à égalité en tête des buteurs, avec six filets.

Edmonton a récolté sept buts lors du premier match et six lors du troisième, deux victoires.

Lors du deuxième match, ils ont marqué quatre fois lors d’une défaite en prolongation.

Le match numéro 4, où Los Angeles a dominé Edmonton 33-13, était donc une anomalie.

« Il faut être à l’aise dans ces situations, a dit le défenseur Darnell Nurse. Cela dit, nous voudrons probablement dicter un peu plus le jeu, comme nous en avons l’habitude. »

L’entraîneur-chef Kris Knoblauch ne veut pas prendre l’habitude de s’appuyer sur la défense, même si Edmonton a limité les chances de qualité obtenues par les Kings.

« Le total des tirs était très déséquilibré, mais ils ont eu peu d’occasions de marquer de grande qualité », a dit Knoblauch.

Les Kings veulent continuer sur la même lancée, même s’ils n’ont pas obtenu la victoire lors du quatrième match.

« Il y a toujours des choses que vous n’aimez pas (dans un match spécifique), mais il n’y en a pas eu beaucoup dimanche », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Kings, Jim Hiller.

« Ce n’était pas parfait, mais nous avons joué aussi bien que nous l’avons fait depuis très, très longtemps. »

Edmonton a une fiche de 8 en 15 avec l’avantage d’un homme, tandis que Los Angeles est sans but en 11 supériorités.

Hiller ne compte toutefois apporter des changements à son personnel, pour faire démarrer l’attaque à cinq.

« Il s’agit de quatre matchs. Dans une saison, on peut trouver plusieurs passages de quatre matchs où l’avantage numérique n’est pas très efficace, a-t-il mentionné. C’est amplifié parce que nous sommes en séries. »