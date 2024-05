(Toronto) Craig Berube a déclaré que ce qui l’avait convaincu d’accepter le poste d’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto était l’opportunité de travailler avec une équipe débordante de talent

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Berube a été présenté en tant que nouvel entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, mardi, en conférence de presse. Il succède à Sheldon Keefe, qui a été congédié le 9 mai après que les Torontois aient été éliminés par les Bruins de Boston au premier tour des séries éliminatoires dans l’Association Est.

« De toute évidence, lorsque vous jetez un œil sur l’effectif… il y a des joueurs très talentueux ici, a convenu Berube. Et une belle opportunité de bâtir une équipe qui puisse progresser et devenir quelque chose, pas quelque chose de mieux, mais qui puisse passer à la prochaine étape. »

Keefe a compilé une fiche de 212-97-40 en cinq saisons à la barre des Maple Leafs, mais il a présenté un dossier peu reluisant de 16-21 en séries d’après-saison, dont une fiche de 1-5 cette année.

Les Leafs n’ont pu poursuivre leur progression après avoir finalement franchi le premier tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2004, après avoir vaincu le Lightning de Tampa Bay en six matchs en 2022-23.

« En regardant les séries éliminatoires cette année, j’ai observé des changements qui avaient déjà été effectués dans leur philosophie et leur structure de jeu, et c’est lui (le directeur général Brad Treliving) qui a initié ça, a évoqué Berube. Après avoir discuté avec Brad et (le président Brendan Shanahan)… nous sommes certains d’être sur la même longueur d’onde. »

Berube, qui est âgé de 58 ans, a été embauché vendredi après avoir dirigé les Blues de St. Louis pendant cinq campagnes. Il fut notamment finaliste au trophée Jack-Adams, remis à l’entraîneur-chef par excellence de la LNH, en 2019, lorsque les Blues ont remporté la coupe Stanley.

Berube, qui est originaire de Calahoo, en Alberta, a mentionné que les échecs des Leafs en séries éliminatoires sont de l’histoire ancienne.

« C’est du passé, a mentionné Berube. Je suis concentré sur maintenant, et l’avenir. Je vais, bien sûr, implanter mon propre style ici, et le style de jeu que je veux qu’on préconise. Et, encore une fois, Brad et Brendan sont d’accord avec ça. »

« Nous voulons être compétitifs, et être les plus acharnés sur la patinoire. Nous voulons être compétitifs chaque soir, a ajouté Berube, quant au style qu’il compte implanter. Nous voulons jouer de manière nord-sud, avec vitesse, et nous voulons être impliqués physiquement. »

Berube a été congédié par les Blues en décembre après avoir raté les séries éliminatoires le printemps dernier. Il présente une fiche de 281-190-72 en huit saisons en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH avec les Blues et les Flyers de Philadelphie.

Par ailleurs, Treliving a indiqué qu’il avait discuté avec plus de neuf candidats avant que Berube soit retenu pour le poste d’entraîneur-chef des Maple Leafs.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving

« Il faut faire ses devoirs avec les personnes qui ont côtoyé, travaillé et joué pour Craig – certains joueurs m’ont dit qu’ils seraient prêts à se jeter en bas d’un pont pour lui », a dit Treliving.

« La connexion qu’il a avec ses joueurs, sa manière de les rendre responsables, ce lien qu’il a été en mesure de créer avec son personnel – de toute évidence, la rigueur est de mise », a-t-il ajouté.

Shanahan a également encensé son nouvel entraîneur-chef, notamment lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait retenu de ses batailles contre Berube en tant que joueur.

« Il était un compétiteur né, on savait toujours à quoi t’attendre de sa part lorsqu’il était sur la patinoire, et ça s’est poursuivi dans sa carrière d’entraîneur », a noté Shanahan.

Les Leafs entreprendront l’été avec de nombreuses questions au sujet de leur joueur étoile Mitch Marner. L’attaquant âgé de 27 ans pourra ratifier une prolongation de contrat dès le 1er juillet, puisqu’il ne reste qu’une saison à son entente de six ans et 65 millions US.

Treliving a indiqué que la direction des Leafs n’a pas encore procédé à l’évaluation de son effectif, puisque la priorité avait été accordée à l’embauche du nouvel entraîneur-chef. De plus, l’état-major torontois se réunira cette semaine afin de préparer la prochaine séance de repêchage de la LNH, en juin à Las Vegas.

« Comme je l’ai dit à la fin de l’année, nous allons tout revoir, de fond en comble, a-t-il expliqué. Nous disposons de très bons joueurs, et nous ne voulons pas nous dénaturer.

« Craig et moi devrons maintenant nous asseoir et analyser tous les autres aspects, dont la manière de bâtir l’équipe, et tout le reste, donc notre été sera mouvementé », a-t-il conclu.