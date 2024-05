(Prague) Dylan Cozens a inscrit son deuxième filet du match en désavantage numérique lors de la prolongation et le Canada a défait la République tchèque 4-3, mardi, au Championnat du monde de hockey masculin.

La Presse Canadienne

Cozens a profité d’un revirement dans le territoire canadien avant de se diriger vers le filet tchèque.

Sa passe, destinée à Colton Parayko, a été interceptée, mais il a récupéré le disque et l’a poussé du revers derrière le gardien tchèque Lukas Dostal, alors étendu sur la patinoire.

« Cette victoire nous donne beaucoup de confiance avant la ronde des médailles. Tous nos matchs ont été serrés, et nous devons jouer avec confiance dans ces circonstances. Personne n’abandonne dans cette équipe. Même lorsque la République tchèque a créé l’égalité, nous n’avons pas baissé les bras. Nous étions en désavantage numérique, mais nous nous sommes accrochés et nous avons trouvé un moyen de gagner », a résumé Cozens.

Ce dernier compte maintenant huit buts en sept matchs avec le Canada, qui a complété la phase préliminaire au sommet du groupe A avec 19 points de classement. Il a signé cinq victoires en temps réglementaire, et deux autres en prolongation.

« Il n’y avait ni temps ni espace sur la glace, les deux équipes ont travaillé vraiment fort et fait preuve de patience. Les Tchèques ont beaucoup de talent et sont difficiles à battre, mais nous avons fait du bon travail collectivement, nous avons marqué des buts dans les moments opportuns, et il (Binnington) a été solide. […] C’était vraiment un bon match de hockey, et je suis fier qu’on l’ait remporté », a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, André Tourigny.

La République tchèque aurait pu s’emparer du premier rang du groupe, mais a plutôt terminé la phase préliminaire avec 16 points. La Suisse, qui affrontera la Finlande en fin de journée, est à 14 points, et pourrait terminer en deuxième place du groupe avec une victoire en temps réglementaire.

Dawson Mercer et Brandon Hagel ont complété la marque pour le Canada, et Jordan Binnington a effectué 19 arrêts.

Dominik Kubalik, Ondrej Palat et Roman Cervenka ont assuré la riposte pour le pays hôte, qui a aussi bénéficié des 22 arrêts de Dostal.

Cervenka a fait vibrer les cordages avec une minute et 49 secondes à écouler au match, couronnant une séquence au cours de laquelle le Canada et la République tchèque se sont échangé cinq buts en 11 minutes.

Cozens a ouvert la marque en avantage numérique après un peu plus d’une minute de jeu en troisième période.

Kubalik a créé l’égalité en avantage numérique à 9 : 11, mais le Canada a riposté avec des filets de Mercer et Hagel pour prendre les commandes 3-1. Il restait alors 4 : 18 à écouler au match.

Cependant, alors que Mercer était au cachot pour avoir fait trébucher, les Tchèques ont réduit leur déficit de moitié grâce à Palat – alors que Dostal avait été remplacé par un sixième patineur.

Cervenka a ensuite provoqué la prolongation, alors que Dostal était toujours au banc des siens, moins de deux minutes plus tard.

Le joueur étoile des Bruins de Boston David Pastrnak a disputé son premier match du tournoi, après que le club du Massachusetts eut été éliminé par les Panthers de la Floride au deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Il a été blanchi.