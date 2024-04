Shohei Ohtani et Ippei Mizuhara

(Los Angeles) L’ancien traducteur de la superstar japonaise de baseball Shohei Ohtani a été libéré sous caution vendredi et a reçu l’ordre de suivre un traitement contre l’addiction au jeu à l’issue de sa première comparution devant un tribunal américain pour avoir volé au joueur 16 millions de dollars.

Agence France-Presse

Ippei Mizuhara, l’interprète et ami proche d’Ohtani, avait été inculpé jeudi de détournement de plus de 16 millions de dollars appartenant au joueur vedette des Dodgers de Los Angeles, pour rembourser des dettes accumulées lors de paris illégaux.

Il a été conduit vendredi dans le box des accusés du tribunal fédéral de Los Angeles, les chevilles entravées, pour une brève audience devant la juge Maria Audero.

Les procureurs fédéraux affirment qu’il a détourné des millions du compte bancaire du joueur, considéré comme un génie absolu du baseball, afin de financer sa « soif insatiable » pour les jeux d’argent.

Lors de l’audience de vendredi, il s’est à peine exprimé, se contentant de dire « oui » lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait les charges retenues à son encontre. Il a ensuite acquiescé lors de l’énoncé des conditions de sa remise en liberté.

La juge Audero a fixé sa caution à 25 000 dollars et a déclaré que sa mise en accusation formelle aurait lieu le 9 mai.

En attendant, il lui est interdit de voyager en dehors de la région et d’avoir des contacts avec Ohtani.

Il lui a également été ordonné de ne s’engager dans aucune forme de jeu et de commencer un traitement contre l’addiction au jeu. Son avocat Michael Freedman a déclaré qu’il avait « pleinement l’intention de faire ».

Après l’audience de vendredi, Me Freedman a publié un communiqué affirmant que son client s’excusait et souhaitait parvenir à une résolution rapide de cette affaire.

L’ex-traducteur aurait réalisé plus de 19 000 paris sportifs illégaux d’une moyenne de 12 800 dollars par pari entre décembre 2021 et janvier 2024, s’engluant dans les dettes et perdant 40,7 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Les transferts d’argent du compte courant d’Ohtani, effectués entre novembre 2021 et janvier 2024, n’avaient pas été autorisés par le joueur de 29 ans et rien ne laisse penser qu’il était au courant des paris de son ami, a précisé jeudi le procureur chargé de l’affaire, Martin Estrada.

La fraude bancaire, dont est accusé Ippei Mizuhara, est passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.