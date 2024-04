Sounders 5 — CF Montréal 0 « Claque au visage »

« Ouais, c’est une vraie déception. » Laurent Courtois ne pouvait être plus clair. Le CF Montréal a vécu une soirée cauchemardesque contre les Sounders à Seattle, samedi soir, s’inclinant 5-0. Et son entraîneur, comme les deux joueurs interrogés, avaient la mine déconfite et des propos résignés après coup.