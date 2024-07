Le CF Montréal a été l’artisan de son propre malheur au cours d’un mercredi soir orageux, à New York. Mais il a aussi su profiter des largesses des Red Bulls. Son match nul de 2-2 n’est assurément pas mérité, mais dans les circonstances, il va le prendre.

Par où commencer dans ce match riche en péripéties ? Par la sortie désastreuse en première mi-temps des Montréalais ? Par les deux buts de Josef Martínez qui ont permis au CFM de revenir de l’arrière par deux fois ? Par le délai météo qui a forcé les deux équipes à rester aux vestiaires pendant près de deux heures ?

Allons-y avec Martínez. Parce que c’est le Vénézuélien qui a été le chef d’orchestre de ce cambriolage dans le New Jersey, en prenant en charge un Ocean’s Eleven montréalais particulièrement maladroit.

En retard 1-0 après la longue pause, Montréal est sorti du tunnel avec une nouvelle envie. Mais c’est surtout la transmutation de l’attaque – Martínez qui entre pour un Cóccaro invisible, Jules-Anthony Vilsaint qui remplace un Mason Toye encore ennuyé par une blessure – qui a changé la donne.

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière

Un coup franc gagné par Mathieu Choinière, de retour sur le onze de Laurent Courtois après la Copa América, tout comme Samuel Piette et Joel Waterman, a permis à Josef Martínez de flairer la bonne affaire. À la 67e, dans l’axe, tout juste devant la surface, l’artilleur a fait mouche d’un tir dévié par le mur new-yorkais.

Un but qui a semblé fouetter les visiteurs et embêter les locaux. Mais c’est plutôt Choinière, ensuite, qui a commis ce qui aurait très bien pu être l’irréparable, marquant un but contre son camp sur un corner inutilement donné aux Red Bulls. À la 75e, New York a ainsi fait 2-1, et la défaite, une autre à l’étranger, a semblé inévitable.

Mais deux minutes plus tard, Sean Nealis a redonné espoir à Montréal. Sur une poussée de Vilsaint, il a projeté le Québécois sur le sol, loin du ballon, dans la surface de réparation. Une faute qui a donné un penalty au CFM, et qui a provoqué l’expulsion de Nealis sur un carton rouge.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Martínez s’est amené au point de penalty et a joliment fait 2-2 d’un bon tir enroulé

Montréal ne s’est pas arrêté là. Il a poussé, poussé jusqu’en fin de rencontre. Ruan a même cru avoir donné la victoire aux siens à la 96e, mais il avait été hors jeu.

De mauvaises entames inquiétantes

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Nathan-Dylan Saliba et Dylan Nealis

Et dire que jusqu’à l’arrivée des nouveaux attaquants vers l’heure de jeu, Montréal n’avait pas tiré une seule fois au filet.

Le CF Montréal a joué une très mauvaise partition en première période, avec un milieu qui a semblé désaccordé avec sa défense, poreuse, et son attaque, isolée. Le Bleu-blanc-noir s’est rendu coupable de moult revirements dans sa propre zone. C’était le résultat de la pression haute typique des Red Bulls, oui. Mais aussi d’un jeu mou, sans intensité, et d’un enchaînement de déchets techniques.

À la 18e, cette autre mauvaise entame cette saison a fini par lui coûter cher. Wikelman Carmona, profitant d’une mauvaise remise montréalaise, a pris un bon tir bas, de loin, pour faire 1-0.

La suite des 45 premières minutes n’a pas été plus jolie. Tellement que Montréal pouvait s’estimer heureux de retourner dans le vestiaire en retard par un seul but.

Les 20 dernières ont été plus concluantes, certes. Et il y a du bon à ressortir de ce retour de l’arrière deux fois plutôt qu’une, dans ces circonstances. Mais les mauvaises sorties de cette équipe commencent à être particulièrement inquiétantes.

Malgré tout, mine de rien, revoilà le CF Montréal dans le portrait des séries, en 9e position.