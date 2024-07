« Tout le monde s’est battu, a résumé Laurent Courtois. Mais tout le monde était misérable dans le vestiaire. »

Le CF Montréal s’est incliné 1-0 face au Toronto FC, devant un stade Saputo plein à craquer, et surtout motivé à voir son équipe battre son éternel rival. Et pour la deuxième fois cette saison, après la gifle de 5-1 en Ontario en mai, le CFM a échoué à cette tâche.

Les visages des partisans étaient longs au coup de sifflet final. Les réactions sur les réseaux sociaux, virulentes.

« On est les premiers déçus, a souligné Samuel Piette. Les visages sont longs aussi dans le vestiaire. On voulait se relever du dernier match contre Toronto, on savait à quel point c’était important, ce match-là. Pour les fans, pour le club, mais aussi pour nous-mêmes. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Nicksoen Gomis s’échappe avec le ballon

Piette rappelle qu’en mai, il y avait réellement eu « un manque de vouloir, de désir, d’engagement » de la part de Montréal. Ce soir, « je pense qu’on a répondu présent », croit le capitaine.

Devant un TFC qui avait perdu sept de ses huit derniers matchs, les tacles étaient sentis, réussis, même pendant les périodes de jeu creuses de la part du Bleu-blanc-noir.

Et si Courtois n’a pas vu non plus un manque d’effort de la part de ses hommes, il a plutôt parlé d’un « manque d’audace ».

« Je pense qu’il y avait trop de volonté à préparer, et pas d’amener assez de folie. On était trop méticuleux, peut-être. »

En revanche, c’est plutôt l’exécution qui a fait défaut. Des déchets techniques à la pelletée. Et des percées offensives, à l’inverse, trop rares. Le premier tir au filet cadré du CF Montréal est survenu à la 76e minute.

« J’ai trouvé qu’on était un peu statiques, a analysé Samuel Piette. C’est dommage, parce qu’en deuxième mi-temps on a accéléré le rythme. On a montré de la volonté, du désir, on était présents tout le match. »

Bernardeschi, le vilain

C’était une grande occasion, sportivement et émotionnellement. Les deux équipes étaient nez à nez au classement avec 27 points avant ce derby canadien, dans les deux dernières places donnant accès aux séries. Et un stade Saputo à guichets fermés s’est montré à la hauteur.

Déjà, Dame nature a semblé prendre conscience de l’envergure de la soirée en offrant un arc-en-ciel au-dessus de l’enceinte, quelques minutes avant le premier coup de sifflet, après une averse de près d’une heure. Les partisans du Collectif IMFC avaient préparé une gigantesque banderole, qu’ils ont affichée au-dessus de leur section 132. Et le stade était prêt à exploser dès l’entame.

Et ça a bien failli se produire à la 13e minute, alors que Josef Martínez a eu une occasion en or d’ouvrir la marque. Seul devant le gardien Sean Johnson après une jolie remise de Joaquín Sosa, le Vénézuélien a tiré hors du cadre. Martínez a loupé une autre grande chance à la toute fin de la rencontre. Le genre d’occasions qu’un attaquant de sa trempe se doit d’enfiler.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Federico Bernardeschi essaie de se défaire de Raheem Edwards

Sinon, les locaux n’ont pas été en mesure de faire leur place dans le jeu en première. Et Federico Bernardeschi, en bon vilain aux airs de Targaryen avec sa chevelure blonde, s’est plu à se faire haïr autant par les joueurs que par les fans montréalais. C’est d’ailleurs la percée du joueur désigné italien, à droite, qui a permis à Richie Laryea de faire 1-0 à la 38e minute, après une passe de Lorenzo Insigne dans la surface.

Ça a été l’une des deux seules vraies occasions créées par les Reds, qui sont loin d’être l’une des grosses cylindrées de la MLS.

Je pense que les gars voulaient énormément bien faire. Je pense qu’il y avait cette volonté. Les idées étaient claires. L’état d’esprit était là. […] Mais en première mi-temps, on n’a pas assez emballé le match, on n’a pas créé assez de problèmes pour se créer des occasions. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

Les changements de Courtois en deuxième période ont eu un effet certain, notamment l’entrée de Nathan Saliba pour Joaquín Sosa. Comme ça a été le cas mercredi dernier au New Jersey, Montréal a dominé la fin de match. Mais cette fois, ils n’ont pas eu d’égalisation au bout des pieds.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Nathan Saliba (19) a fait son entrée en deuxième demie

« Tout le monde a compris l’ampleur [du derby], a confirmé Jonathan Sirois. On en a énormément parlé dans les derniers jours. Nos fans sont venus aussi [vendredi] nous en parler. […] C’est dommage, parce que d’un côté on regarde la performance et on pense qu’on est en contrôle. Mais on sort d’ici avec une défaite. »

Là-dessus, l’attention du CF Montréal se tourne vers la Leagues Cup. Il y affrontera Orlando en Floride vendredi prochain, puis recevra l’Atlético de San Luis le mardi suivant.

Il devra rester sur cette défaite contre Toronto en MLS jusqu’au 24 août, contre la Nouvelle-Angleterre. Juste assez de temps pour bien y réfléchir avec le chapeau d’âne dans le coin de la salle.