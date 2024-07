Après 25 matchs en MLS et 2 en Championnat canadien, et alors que s’amorce la Coupe des ligues ce vendredi contre Orlando, quelle est l’identité du CF Montréal ?

Depuis quelques années, le CF Montréal parle d’une identité de jeu qui lui est chère. Celle de garder la possession du ballon pour déployer un soccer de passes divertissant.

Il a atteint cet objectif sous Wilfried Nancy, à sa deuxième saison, en 2022. En 2023, le style de jeu d’Hernán Losada a été cité comme la principale raison de son congédiement. On devait y revenir avec Laurent Courtois, en 2024…

… et pour l’instant, on tarde à le voir avec constance. Il y a eu des soubresauts intéressants, certes. Comme ces récentes fins de match où Montréal domine, souvent en raison d’un besoin absolu d’aller chercher un ou deux buts pour sauver un résultat, sans toujours y parvenir.

Il y a eu l’équipe qui commençait ses matchs en force en début de saison, notamment avec une forte pression sur le ballon, mais qui s’essoufflait en fin de rencontre. Il y a eu la version catastrophique qui manquait complètement d’engagement, en mai. Nous avons maintenant celle qui a retrouvé son intensité, mais qui n’est en réussite qu’une mi-temps sur deux.

« L’identité, on la travaille et à l’interne, on espère avoir les idées claires, a répondu Laurent Courtois à notre interrogation, jeudi matin. Après, sur le terrain, on n’a pas toujours su l’exprimer avec constance. Je pense qu’il y a des matchs référence, quand même, où on a pu montrer une identité claire. Alors je ne suis pas forcément d’accord avec celle-là. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois

Son club « n’a pas pu » exécuter « avec constance » les éléments de jeu sur lesquels il « s’est mis d’accord », dit Courtois. Le CFM n’est pas parvenu non plus à « rester en bonne santé » pour répéter les bonnes actions et « accumuler de la confiance ».

Il est vrai que les blessures ont joué pour beaucoup, surtout pendant le printemps chaotique. Ce qui a fait en sorte que son XI partant a dû être modifié pratiquement à chaque rencontre. « Ça a été un défi, ça c’est sûr », souligne Courtois, se désolant d’un « manque de continuité » à des « positions clés ».

Mais il reste qu’à neuf matchs du terme en MLS, alors que tout le monde est de retour en santé ou presque, le CF Montréal de Laurent Courtois n’a toujours pas son onze type. N’est-ce pas un peu inquiétant ?

« Pour moi, en tout cas, notre identité n’a pas tant changé, indique Ariel Lassiter. Je sais qu’avec les mouvements de personnel et les changements à la formation, ça peut paraître un peu déréglé (seem a bit off). Mais le plus important, je pense, c’est qu’on est tous sur la même page dans tout ce qu’on fait. »

« Nous avons encore le temps d’établir une identité claire, soumet l’ailier gauche. Et c’est un bon moment pour nous, avec ce nouveau départ. C’est la mi-saison, mais une nouvelle compétition pour faire table rase, c’est une belle occasion pour nous. »

« Une bouffée d’air frais »

Pour un club comme Montréal, qui obtient des résultats inégaux en MLS, la Coupe des ligues arrive effectivement à point. Le temps de minimum deux matchs, il peut se ressourcer, trouver un esprit de corps en jouant des rencontres aux enjeux directs, où la défaite cause de réels impacts.

Ça commence ce vendredi, à Orlando, un adversaire que le CFM connaît bien. Et ça va se poursuivre mardi prochain, au stade Saputo, contre l’Atlético de San Luis, club de milieu de tableau en Liga MX.

PHOTO JOHN JONES, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le CF Montréal affrontera le Orlando City SC vendredi soir dans le cadre de la Coupe des ligues.

Si Montréal est éliminé à la phase de groupe – une éventualité qui pourrait être bien réelle dès mardi soir prochain – il devra attendre jusqu’au 24 août pour disputer son prochain match MLS.

C’est particulier. Dans un sens, tu as envie de qualifier, de continuer à jouer, sinon t’as le mois d’août qui est complètement déchargé. Ce n’est pas l’idéal. Mais en même temps, il y a peut-être cette opportunité, qu’on n’envisage pas, de travailler physiquement et préparer d’autres choses. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

Si Courtois est ambivalent sur l’idée de la Coupe des ligues, un joueur comme Lassiter semble s’en réjouir.

« C’est une dynamique différente, dit-il. Si tu fais match nul, tu vas aux tirs de barrage. On rencontre des équipes du Mexique qu’on voit rarement. On est super excités. C’est une bouffée d’air frais. »