Séisme à New York Les gratte-ciel sont sécuritaires en cas de tremblement de terre, rassurent les experts

(New York) Le sol a grondé vendredi sous la ville de New York, qui abrite de célèbres gratte-ciel comme l’Empire State Building et le One World Trade Center. Bien que les bâtiments pouvant atteindre plus de 100 étages puissent sembler particulièrement vulnérables aux tremblements de terre, les experts en ingénierie affirment que les gratte-ciel sont construits avec suffisamment de flexibilité pour résister à des secousses modérées.