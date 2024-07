(Buffalo) L’homme qui a grièvement blessé Salman Rushdie lors d’une attaque frénétique au couteau dans l’ouest de l’État de New York était motivé par l’approbation par un chef du Hezbollah d’une fatwa appelant à la mort de l’écrivain, ont déclaré mercredi les procureurs en annonçant de nouvelles accusations de terrorisme.

Carolyn Thompson Associated Press

Le nouvel acte d’accusation de trois chefs, dévoilé devant le tribunal de district de Buffalo, a offert pour la première fois un mobile potentiel pour l’attentat de 2022 contre l’auteur des « Versets sataniques ».

Hadi Matar, un citoyen américain du New Jersey, tentait en fait d’exécuter une fatwa, a affirmé le procureur adjoint Charles Kruly. Selon lui, Matar pensait que l’appel à la mort de Rushdie, lancé pour la première fois en 1989, était soutenu par le groupe militant Hezbollah, basé au Liban, et approuvé dans un discours prononcé en 2006 par le secrétaire général du groupe, Hassan Nasrallah.

PHOTO JOSHUA BESSEX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’accusé Hadi Matar en 2022

« Nous affirmons qu’en tentant d’assassiner Salman Rushdie à New York en 2022, Hadi Matar a commis un acte de terrorisme au nom du Hezbollah, un groupe qualifié d’organisation terroriste alignée sur le régime iranien », a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, dans un communiqué de presse.

« Le département de la Justice poursuivra ceux qui commettent des violences au nom de groupes terroristes et portent atteinte aux libertés fondamentales consacrées dans notre Constitution. »

Matar, qui fait face à des accusations distinctes de tentative de meurtre et d’agression, a plaidé non coupable aux nouvelles accusations fédérales de terrorisme transcendant les frontières nationales, de soutien matériel à des terroristes et de tentative de soutien matériel à une organisation terroriste.

« L’enquête a été longue, au cours des deux dernières années, et a impliqué un certain nombre d’agences différentes, un certain nombre de pays différents et un certain nombre de personnes », a déclaré l’avocat de Matar, Nathaniel Barone, après la mise en accusation.

Il a ajouté que l’affaire fédérale serait beaucoup plus complexe que les accusations portées par l’État, qui se concentrent en grande partie sur l’agression contre Salman Rushdie, alors que l’écrivain était sur scène et sur le point de donner une conférence à la Chautauqua Institution en août 2022.

« Au niveau fédéral, on s’intéresse davantage aux complots », a dit l’avocat. Matar, a-t-il déclaré, « envisage de procéder à une défense vigoureuse et de clamer son innocence ».

Matar, âgé de 26 ans, est détenu sans possibilité de libération sous caution depuis l’attaque de 2022, au cours de laquelle il a poignardé Salman Rushdie plus d’une douzaine de fois devant un public ahuri d’environ 1500 personnes.

Rushdie a perdu l’usage d’un œil à cause des blessures au couteau. Le modérateur de l’évènement, Henry Reese, a également été blessé avant que des témoins maîtrisent l’agresseur.

« Cet accusé a consacré du temps et des efforts à se rendre dans le district ouest de New York avec l’intention de tuer quelqu’un, a déclaré la procureure Trini Ross. Ce n’est que grâce aux efforts courageux de ceux qui étaient présents ce jour-là que l’accusé a été empêché de réaliser son intention meurtrière. »

Rushdie a détaillé l’attaque et son long et douloureux rétablissement dans un livre publié en avril.

Les chefs d’accusation fédéraux sont déposés alors que Matar a rejeté plus tôt ce mois-ci une offre des procureurs de l’État de recommander une peine de prison plus courte s’il acceptait de plaider coupable à la fois aux accusations de l’État et aux accusations fédérales anticipées. Au lieu de cela, les deux affaires seront désormais jugées séparément. La sélection du jury dans l’affaire de l’État est fixée au 15 octobre.

Une audience de détention dans l’affaire fédérale est prévue le 7 août.

Salman Rushdie a passé des années dans la clandestinité après que l’ayatollah Khomeini, le leader iranien, a émis en 1989 une fatwa, ou un décret, appelant à la mort de l’écrivain à cause de son roman « Les Versets sataniques ». Khomeini considérait le livre comme blasphématoire. Rushdie n’est réapparu publiquement qu’à la fin des années 1990.

Matar est né aux États-Unis, mais possède la double nationalité libanaise, un pays où ses parents sont nés. Il vivait dans le New Jersey avant l’attaque. Sa mère a souligné qu’il était devenu renfermé et maussade après avoir rendu visite à son père au Liban en 2018.

L’attentat a soulevé la question de savoir si l’écrivain avait bénéficié d’une protection adéquate, étant donné qu’il fait toujours l’objet de menaces de mort. Un policier de l’État et un adjoint du shérif du comté avaient été affectés à la conférence.

En 1991, un traducteur japonais des « Versets sataniques » avait été poignardé à mort. Un traducteur italien a survécu à une attaque au couteau la même année. En 1993, l’éditeur norvégien du livre a été atteint de trois balles, mais il a survécu.

L’enquête sur l’agression au couteau de l’écrivain s’est concentrée en partie sur la question de savoir si Matar avait agi seul ou de concert avec des groupes militants ou religieux.