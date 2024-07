PHOTO ALEXANDRU DOBRE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Fort Lauderdale) Un juge a déclaré que le procès en diffamation intenté par Andrew Tate, personnalité controversée des médias sociaux, contre une femme de la Floride qui l’accusait de l’avoir emprisonnée en Roumanie pourra avoir lieu.

Terry Spencer Associated Press

Le magistrat a toutefois rejeté les allégations de M. Tate contre la femme et ses parents.

Le juge du comté de Palm Beach, Joseph Curley, a statué que l’ancien kickboxeur professionnel de 37 ans et son frère, Tristan, 36 ans, pouvaient présenter devant un jury leurs allégations selon lesquelles deux femmes s’étaient alliées dans un complot visant à leur extorquer de l’argent.

Les frères anglo-américains affirment qu’une de ces femmes les a faussement accusés de trafic d’êtres humains et de viol, ce qui leur a coûté leur liberté et des millions de dollars de revenus provenant de leurs lucratifs réseaux sociaux, de leurs balados et de leurs entreprises commerciales.

Les autorités roumaines ont accusé les Tate l’année dernière, affirmant que les frères avaient forcé sept victimes à se livrer à de la pornographie et les avaient soumises à des violences physiques.

Les avocats de la défenderesse affirment que le procès vise à la punir pour les avoir dénoncés aux autorités. L’Associated Press ne nomme pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement.

Dans la décision de la semaine dernière, publiée mardi dans les archives judiciaires en ligne, le juge Curley a déclaré que les avocats des Tate avaient montré suffisamment de preuves tangibles que la femme avait diffamé leurs clients et tenté de les frauder et de les extorquer pour justifier un procès.

Il a souligné des messages textes d’avril 2022 que la femme et son amie ont échangés et dans lesquels elles prévoyaient demander 200 000 $ aux Tate pour ensuite « agir comme si nous les aimions toujours et tout ça ».

Le juge Curley a également relevé d’autres messages textes qui pourraient indiquer que la femme savait qu’elle accusait à tort les Tate de trafic sexuel et de séquestration.

Aucune date de procès n’a été fixée et, en raison de l’enquête préalable et des contestations judiciaires, il pourrait s’écouler des années avant qu’un procès ait lieu.

Allégations rejetées

Le magistrat a cependant rejeté certaines parties de la poursuite, qui accusaient la femme de faux emprisonnement pour l’arrestation des Tate, d’avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle et d’avoir interféré avec leurs relations commerciales. Il a laissé la porte ouverte à leurs avocats pour modifier et déposer à nouveau ces accusations.

Le juge Curley a rejeté les accusations des Tate selon lesquelles les parents de la femme les avaient diffamés lorsqu’ils avaient informé les diplomates américains des allégations de leur fille. Il a déclaré qu’ils n’avaient aucune raison de croire que les accusations de leur fille étaient fausses et qu’ils avaient le droit de les dénoncer.

Double victoire

Les avocats des Tate et de la femme ont chacun affirmé que la décision était une victoire pour leur camp.

L’avocat des Tate, Joseph McBride, a déclaré qu’il était « très satisfait de la décision du juge Curley », car l’accusation de diffamation aborde directement le « complot visant à détruire la vie d’Andrew et de Tristan Tate ».

Il a ajouté qu’aucune décision n’avait été prise quant à savoir s’il fallait modifier ou déposer à nouveau les accusations rejetées.

Le Centre national sur le droit contre l’exploitation sexuelle, qui représente la femme et ses parents, a qualifié la décision de Curley d’« immense victoire ».

« Nous sommes très heureux que la Cour ait rejeté la majorité de ce procès frivole et judicieusement limité les questions et les réclamations », a déclaré l’avocat Dani Pinter dans un communiqué.

« Si l’affaire continue, nous attendons avec impatience l’opportunité de prouver la vérité sur ce qui s’est passé en Roumanie. Nous sommes convaincus qu’en fin de compte nous réussirons et que ce procès harcelant échouera. »

Accusations et saisies

Les enquêteurs roumains ont déclaré dans leur acte d’accusation que les Tate et deux femmes roumaines avaient formé un groupe criminel en 2021 « afin de commettre le crime de traite des êtres humains » dans ce pays, aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Les procureurs ont également confisqué les actifs des Tate, dont 15 voitures de luxe, des montres de luxe et environ 3 millions en cryptomonnaie.

Les enquêteurs affirment que les sept accusatrices ont été recrutées sur la base de fausses déclarations d’amour, puis forcées de participer à des activités pornographiques. Les femmes étaient contrôlées par « de l’intimidation et une surveillance constantes » et prétendaient qu’elles étaient endettées, ont indiqué des responsables.

Mais les Tate, dans leur poursuite, dressent un tableau différent. Ils soutiennent que la femme de la Floride et toutes les autres femmes qui vivaient dans leur domaine étaient libres d’aller et venir à leur guise et qu’une vidéo de sécurité en circuit fermé pouvait le prouver.

Plus tôt ce mois-ci, un juge roumain a levé l’interdiction d’un an qui empêchait les frères Tate de quitter le pays, mais a exigé qu’ils restent au sein de l’Union européenne en attendant leur procès.

Andrew Tate a été banni de TikTok, YouTube et Facebook après que les plateformes l’ont accusé de publier des discours de haine et des commentaires misogynes, notamment selon lesquels les femmes devraient assumer la responsabilité d’être agressées sexuellement.

Mais il reste populaire sur X, avec près de 10 millions d’abonnés, dont beaucoup de jeunes hommes. Il dirige une académie en ligne où il dit enseigner aux jeunes hommes comment devenir riches et attirer les femmes.

En Grande-Bretagne, plusieurs femmes intentent également une action civile contre Andrew Tate, alléguant qu’elles ont été victimes de violences sexuelles.

Les autorités britanniques ont accusé les Tate d’agressions sexuelles. Les détails n’ont pas été divulgués.