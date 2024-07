Benyamin Nétanyahou et Joe Biden en octobre 2023

La rencontre entre Biden et Nétanyahou resterait en bonne voie

(Washington) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou rencontrera le président Joe Biden à la Maison-Blanche cette semaine comme prévu, malgré le retrait de M. Biden de la course à la présidentielle, a déclaré dimanche une personne proche de l’agenda du président américain.

Aamer Madhani et Josef Federman Associated Press

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à commenter publiquement, a révélé que le moment exact de la réunion n’avait pas été établi, car M. Biden se remet de la COVID-19.

M. Nétanyahou devrait prononcer un discours devant le Congrès mercredi. Il devrait également rencontrer la vice-présidente Kamala Harris, qui brigue désormais l’investiture du Parti démocrate.

Un responsable du bureau du dirigeant israélien a confirmé que M. Nétanyahou devait se rendre à Washington, comme prévu, lundi. Le responsable s’est également exprimé sous couvert d’anonymat dans l’attente d’une annonce officielle.

M. Nétanyahou laisse derrière lui une guerre brutale pour prononcer ce discours politiquement précaire à un moment de grande incertitude mis en évidence par la décision de Joe Biden dimanche de ne pas se représenter.

Avec les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les inquiétudes croissantes quant à la propagation de la guerre jusqu’au Liban et au Yémen et la vertigineuse campagne présidentielle américaine, le discours du premier ministre israélien a le potentiel de semer le désarroi des deux côtés de l’océan.

Les risques n’ont fait qu’augmenter avec le départ de Joe Biden de la course à la présidentielle, d’autant plus que le choix du prochain candidat démocrate – et du potentiel prochain dirigeant américain sur lequel M. Nétanyahou devra s’appuyer – est toujours en suspens.