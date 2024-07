L’AR-15, symbole du débat sur les armes à feu aux États-Unis, est revenu comme une balle dans l’actualité la semaine dernière

Nom AR-15 (et ses dérivés) Âge Environ 75 ans Fonction Blesser, tuer Mots clés Armes, fusils semi-automatiques, gros succès de vente, gros tueur

Pourquoi on en parle

Parce que c’est l’arme qui a bien failli tuer Donald Trump le 13 juillet dernier. Et que le président Joe Biden a de nouveau appelé à interdire ce type de fusil semi-automatique, devenu extraordinairement populaire aux États-Unis. « Aidez-moi à débarrasser les rues de l’Amérique de ces armes de guerre. […] Il est temps de les supprimer », a martelé le démocrate dans un rassemblement de campagne à Las Vegas. On lui souhaite bonne chance…

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le fusil AR-15 est créé en Californie dans les années 1950. Depuis, il a été copié par d’autres fabricants.

Symbole de tuerie

Bien qu’il soit officiellement acheté pour la chasse, le tir sportif ou l’autodéfense, le fusil « de type » AR-15 est l’arme la plus utilisée dans les tueries de masse qui affligent régulièrement les États-Unis. Le modèle a été utilisé à San Bernardino en 2015 (14 morts), Uvalde en 2022 (21 morts), Parkland en 2018 (17 morts), Orlando en 2016 (50 morts), la tuerie de l’école primaire Sandy Hook en 2012 (26 morts)… Par la force des choses, il est devenu le symbole de la lutte pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Beau, bon, pas cher

Selon un sondage du Washington Post publié en 2023, 1 Américain sur 20 posséderait un AR-15, soit environ 16 millions de personnes. Son succès s’explique par sa légèreté et sa maniabilité. Il tire aussi deux fois plus vite que la plupart de ses « homologues », ce qui le rend très dommageable et donc particulièrement intéressant pour les meurtriers de masse. Sans oublier son bas prix, qui peut varier entre 500 $ US et 2000 $ US, c’est-à-dire parfois moins cher qu’un iPhone. Il est très facile de s’en procurer un dans plusieurs États américains.

Son histoire

Le fusil AR-15 est créé en Californie dans les années 1950 par la compagnie ArmaLite, auquel réfère le nom « AR ». L’entreprise cède bientôt son brevet à la compagnie Colt, qui va notamment le vendre à l’armée américaine, qui le rebaptise de son côté M16. L’AR-15 est progressivement distribué à grande échelle et dans le grand public. Son succès fait qu’il est copié par d’autres fabricants, ce qui explique pourquoi on parle aujourd’hui de fusils « de type » AR-15. Parce qu’ils sont considérés comme dangereux, leur vente est prohibée entre 1994 et 2004. Mais les ventes explosent lorsque cette interdiction est levée.

Dans le débat

C’est, depuis, le débat permanent sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Les démocrates plaident pour des mesures renforcées et une plus grande restriction des armes à feu, à commencer par le ravageur AR-15. Mais ils se heurtent régulièrement au mur conservateur-républicain qui défend le droit à posséder une arme, en s’appuyant sur le deuxième amendement de la Constitution américaine. Une loi visant à mettre en place une régulation des armes à feu (dont la vérification des antécédents psychologiques des acheteurs) a été adoptée en 2022, mais on est encore loin de l’interdiction des fusils d’assaut prônée par l’administration Biden. L’influence du lobby des armes à feu, la puissante National Rifle Association (NRA), reste très forte aux États-Unis.

Courez la chance d’en gagner un !

La tendance au fusil semi-automatique ne semble pas près de s’inverser. Le magazine Rolling Stone rapportait il y a quelques jours que les participants à la convention républicaine de Milwaukee pouvaient gagner un AR-15 gratuit, et cela quelques jours à peine après que leur chef suprême Donald Trump avait failli mourir sous les balles de cette arme ! Le modèle offert, le Daniel Defense, est le même qui a été utilisé par le tueur d’Uvalde et qui faisait partie de l’arsenal de celui du festival Harvest Music ayant fait 60 morts et 413 blessés à Las Vegas en 2017…

