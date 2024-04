(Florence) L’affaire Amanda Knox était de retour devant un tribunal italien, mercredi, l’Américaine étant accusée de diffamation pour avoir accusé à tort un Congolais du meurtre de sa colocataire alors que les jeunes femmes étaient étudiantes en échange en Italie. Knox elle-même avait été reconnue coupable du meurtre, avant d’être exonérée dans une affaire qui a attiré l’attention du monde entier.

Colleen Barry Associated Press

Knox était une étudiante de 20 ans qui parlait un italien rudimentaire et qui était récemment arrivée à Pérouse lorsqu’elle a enduré une longue nuit d’interrogatoire à propos du meurtre de Meredith Kercher. Elle a fini par accuser le propriétaire d’un bar où elle travaillait à temps partiel d’avoir tué l’étudiante britannique de 21 ans.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que l’interrogatoire avait violé ses droits, car elle avait été interrogée sans avocat ni traducteur officiel. En novembre, la plus haute Cour de cassation d’Italie a rejeté la condamnation pour diffamation – le seul verdict de culpabilité restant contre Knox après que le même tribunal eut définitivement annulé les condamnations de meurtre contre elle et son ex-petit ami italien, Raffaele Sollecito, il y a neuf ans.

Cette condamnation reste une tache juridique contre elle, notamment en Italie, alors qu’elle mène une nouvelle vie aux États-Unis en faisant campagne pour une réforme judiciaire.

Un autre homme a été reconnu coupable du meurtre de Kercher en 2007.

Knox, aujourd’hui âgée de 36 ans, n’était pas attendue à l’audience de mercredi à Florence et les juges ont déclaré qu’elle serait jugée par contumace. Elle reste aux États-Unis, où elle mène divers projets médiatiques, notamment une baladodiffusion et une série sur son histoire avec la plateforme Hulu.

L’accusation de Knox contre le propriétaire du bar, Patrick Lumumba, apparaît dans des déclarations dactylographiées par la police qu’elle a signées, mais qui ont été jugées irrecevables dans ce nouveau procès.

Elle a rétracté l’accusation dans une note manuscrite de quatre pages en anglais rédigée le lendemain après-midi – la seule preuve sur laquelle le tribunal peut se prononcer, a précisé son avocat.

Malgré les tentatives de Knox de revenir sur l’accusation, Lumumba a subi un interrogatoire et il a été détenu pendant près de deux semaines. Lumumba, qui a depuis quitté l’Italie, se joint à l’accusation en tant que partie civile, comme le permet la loi italienne.

La condamnation pour diffamation était passible d’une peine de trois ans, que Knox a purgée pendant près de quatre ans de détention jusqu’à ce qu’une cour d’appel de Pérouse la déclare non coupable, ainsi que Sollecito. Après six ans de verdicts volatils, Knox a été définitivement exonérée du meurtre par le plus haut tribunal italien en 2015.

Meredith Kercher a été retrouvée avec la gorge tranchée, le 2 novembre 2007, dans sa chambre verrouillée dans un appartement qu’elle partageait avec Knox et deux autres colocataires.

Rudy Guede, dont l’ADN et les empreintes ont été retrouvés sur les lieux, a été reconnu coupable du meurtre et condamné à 16 ans de prison. Il a été libéré après avoir purgé 13 ans de prison et fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir prétendument agressé physiquement et sexuellement une ancienne petite amie depuis sa libération.