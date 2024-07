La coalition au pouvoir s’est engagée à libéraliser les lois polonaises sur l’avortement, qui comptent parmi les plus strictes d’Europe.

(Varsovie) Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi à travers la Pologne pour protester contre la décision du Parlement de rejeter un projet de loi visant à dépénaliser l’aide à l’avortement dans ce pays traditionnellement catholique.

Agence France-Presse

La coalition au pouvoir s’est engagée à libéraliser les lois polonaises sur l’avortement, qui comptent parmi les plus strictes d’Europe. Elles punissent notamment l’aide à l’avortement d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

La dernière tentative d’assouplissement de ces règles a échoué au début du mois, lorsque les législateurs ont rejeté, par 218 voix contre 215, un projet de loi visant à supprimer la disposition interdisant l’aide à l’avortement.

Les groupes polonais de défense des droits des femmes ont accusé l’alliance au pouvoir de revenir sur ses promesses électorales et ont appelé à des manifestations dans tout le pays, le principal rassemblement ayant eu lieu devant le parlement à Varsovie.

Sous une chaleur torride, les haut-parleurs vibraient au son de la musique pop, tandis qu’un millier de participants scandaient « avortement libre et légal » et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « ne touchez pas à nos corps ».

PHOTO KUBA ATYS/AGENCJA WYBORCZA.PL, REUTERS La manifestation à Varsovie a été confrontée à une poignée de militants antiavortement qui, à quelques mètres du rassemblement pro-choix et bouclé par la police, ont crié « assassins » à l’adresse de la manifestation principale.

« J’ai peur de tomber enceinte en Pologne », a déclaré Aleksandra Socha, 26 ans, étudiante à Varsovie.

En Pologne, l’avortement n’est autorisé que si la grossesse résulte d’une agression sexuelle ou d’un inceste, ou si elle constitue une menace directe pour la vie ou la santé de la mère.

Les groupes de défense des droits font valoir que la loi a un effet dissuasif sur les médecins et a provoqué la mort de femmes enceintes parce que leur grossesse n’avait pas été interrompue à temps.

La manifestation à Varsovie a été confrontée à une poignée de militants antiavortement qui, à quelques mètres du rassemblement pro-choix et bouclé par la police, ont crié « assassins » à l’adresse de la manifestation principale.

Le premier ministre polonais Donald Tusk a regretté, avant les manifestations de mardi, de n’avoir pu convaincre ceux qui ont voté contre le projet de loi.

PHOTO LUKASZ GLOWALA, ARCHIVES REUTERS Donald Tusk, premier ministre polonais

M. Tusk a limogé un vice-ministre qui n’avait pas soutenu le projet de loi et a demandé que des sanctions soient prises à l’encontre d’un autre législateur.

« Je fais tout ce que je peux pour mettre fin à l’enfer de ces femmes », a déclaré M. Tusk.

Trois autres propositions de loi visant à faciliter l’accès à l’avortement sont toujours débattues au sein d’une commission parlementaire.

Le président Andrzej Duda, un catholique conservateur allié au parti d’opposition de droite PiS, a précisé qu’il opposerait son veto à tous les projets de loi, même s’ils étaient adoptés.