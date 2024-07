L’ancien gouvernement britannique a dépensé bien plus qu’annoncé pour son plan d’expulsion de migrants vers l’Afrique, a-t-on appris lundi.

Cette politique controversée, qui visait à envoyer les demandeurs d’asile au Rwanda durant le traitement de leur demande, était le plan phare de l’ancien gouvernement pour contrer l’immigration clandestine. Mais pas un seul n’a été expulsé vers le Rwanda.

Quatre demandeurs d’asile ont bel et bien pris l’avion pour le Rwanda cette année, mais ils sont partis volontairement en échange de 3000 livres chacun.

Cette politique a coûté au Trésor britannique 700 millions de livres (1,2 milliard de dollars canadiens), a déclaré lundi à la Chambre des communes la nouvelle ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper.

Je n’ai jamais vu un gaspillage de fonds publics aussi éhonté. Yvette Cooper, ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni

Selon elle, l’ancien gouvernement prévoyait dépenser plus de 10 milliards de livres sur six ans. « Ils ne l’ont pas dit au Parlement », a affirmé Mme Cooper.

Jusqu’à présent, les coûts dépassent les 290 millions de livres : paiements directs au Rwanda ; vols affrétés n’ayant jamais décollé ; détention et libération de centaines de demandeurs d’asile ; salaires des 1000 fonctionnaires affectés au programme.

Programme annulé, pas de remboursement

Après sa victoire écrasante le 4 juillet, le premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé la suppression du programme d’expulsion vers le Rwanda.

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Environ 15 000 migrants ont traversé la Manche vers l’Angleterre à bord de petites embarcations depuis 2014. Au moins 19 personnes se sont noyées durant la traversée.

Le gouvernement a déclaré qu’il s’efforce de déterminer s’il est possible de récupérer des fonds, mais le Rwanda a clairement indiqué qu’il n’allait rien rembourser.

Un porte-parole rwandais a déclaré au début du mois que le traité entre les deux pays ne comportait aucune clause de remboursement et a souhaité « bonne chance » au Royaume-Uni.

Le programme d’expulsion vers le Rwanda a été présenté par le gouvernement de Boris Johnson en 2022, et a aussitôt été dénoncé comme violant la loi britannique et le droit international par des militants pour les droits de la personne et des experts juridiques. Il a été jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni l’an dernier.

Le gouvernement conservateur a maintenu cette politique, pierre angulaire de son engagement à endiguer l’afflux de migrants traversant la Manche à bord de petites embarcations. Le premier ministre conservateur Rishi Sunak avait fait voter une loi déclarant le Rwanda « pays sûr » afin de contourner l’arrêt de la Cour suprême. Il a continué à promouvoir ce programme durant la campagne électorale.

PHOTO GLYN KIRK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien gouvernement conservateur prévoyait dépenser plus de 10 milliards de livres sur six ans pour déplacer les migrants au Rwanda durant l’examen de leur demande d’asile.

Au moins 19 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche cette année ; plus de 15 000 ont réussi, selon les chiffres du gouvernement.

Dans sa réplique à la ministre au parlement, le député conservateur James Cleverly, qui était ministre de l’Intérieur dans l’ancien gouvernement, a accusé le gouvernement travailliste d’avoir « inventé ces chiffres ». Il reproche au gouvernement de n’avoir « aucun plan crédible pour stopper les embarcations et les morts tragiques dans la Manche ».

