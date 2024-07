Le pont de Crimée, qui enjambe le détroit de Kertch, a été attaqué par des drones navals ukrainiens en juillet 2023, causant des dégâts importants à l’ouvrage et provoquant la mort de deux civils.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Kyiv frappe un port et un traversier russes près de la Crimée

(Moscou) L’Ukraine a frappé à l’aide de drones un traversier, faisant des morts et des blessés, dans un port du détroit de Kertch qui sépare la Russie de la Crimée, une zone hautement sécurisée, ont annoncé mardi les autorités régionales russes.

Agence France-Presse

« Les services d’urgence travaillent actuellement sur le site. L’incendie est contenu et ne risque pas de se propager », a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev. « Malheureusement, il y a des blessés et des morts parmi les membres de l’équipage et les employés du port ».

Selon les services de secours cités par l’agence publique TASS, cette attaque menée à l’aide de drones aériens a fait un mort et cinq blessés. Elle a frappé à 12 kilomètres à vol d’oiseau du pont de Crimée, une infrastructure russe clé déjà ciblée à plusieurs reprises par l’Ukraine.

Ce navire se trouvait dans le port de Kavkaz, dans le détroit de Kertch, qui assure la liaison par traversier entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Des marchandises transitent également par le port.

Selon des médias russes, la traversée par traversier jusqu’à la Crimée avait été suspendue après la construction à grands frais du pont reliant la péninsule à la Russie. Elle avait repris après l’explosion d’un camion piégé ayant endommagé le pont en 2022, attaque attribuée à l’Ukraine.

Le pont de Crimée, qui enjambe le détroit de Kertch, avait également été attaqué par des drones navals ukrainiens en juillet 2023, causant des dégâts importants à l’ouvrage et provoquant la mort de deux civils.

Si ce pont était largement utilisé au début du conflit par l’armée russe pour acheminer du matériel aux militaires combattant en Ukraine, les menaces qui pèsent sur cette infrastructure ont poussé les autorités à développer d’autres canaux logistiques.

En difficulté sur le front, l’Ukraine a connu de nombreux succès en mer Noire, frappant à plusieurs reprises des ports ou navires russes et coulant notamment en avril 2022 le croiseur Moskva.

Moscou revendique la prise d’un village dans l’est de l’Ukraine

La Russie a revendiqué mardi la prise d’un nouveau village dans l’est de l’Ukraine, où ses forces grignotent du terrain depuis des mois sans réaliser, à ce stade, de percée majeure.

« Les unités du groupement de forces Sud ont libéré le village d’Ivano-Darivka […] et ont occupé des positions plus favorables », a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Ce petit village d’à peine quelques dizaines d’habitants avant la guerre, est situé dans la région de Donetsk (est), au sud-est de la ville de Siversk.

Les forces russes sont à l’initiative sur le front depuis l’échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 et la prise de la forteresse d’Avdiïvka en février.

Elles font face à une armée ukrainienne disposant de moins d’hommes, de munitions et d’armements. Moscou annonce chaque semaine la prise de nouvelles localités en Ukraine sans pour autant réaliser pour le moment de percée.