(Varsovie) Un champagne du 19e siècle au fond de la mer Baltique est-il encore bon pour porter un toast ?

Monika Scislowska Associated Press

Une équipe de plongeurs polonais a découvert l’épave d’un vieux voilier chargé « à ras bord » d’articles de luxe, dont des objets en porcelaine et environ 100 bouteilles de champagne et d’eau minérale, à environ 58 mètres de profondeur au large des côtes suédoises.

Ils croient que les biens précieux auraient pu être en route vers la table royale à Stockholm ou vers la résidence du tsar russe à Saint-Pétersbourg lorsque le navire a coulé dans la seconde moitié du 19e siècle, selon le chef de l’équipe, Tomasz Stachura.

PHOTO TOMASZ STACHURA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Environ 100 bouteilles de champagne et d’eau minérale ont été retrouvées à environ 58 mètres de profondeur au large des côtes suédoises.

Le groupe privé de plongeurs Baltictech, qui recherche des épaves dans les fonds marins de la Baltique, a fait cette découverte le 11 juillet en vérifiant des points d’intérêt à environ 37 kilomètres au sud de l’île d’Öland. Ils étaient prêts à mettre fin à leur journée, mais deux plongeurs, Marek Cacaj et Pawel Truszynski, ont décidé de faire une plongée rapide et sont ressortis deux heures plus tard avec la nouvelle de l’épave et de sa précieuse cargaison.

« Je fais de la plongée depuis 40 ans, et il arrive souvent qu’on trouve une bouteille ou deux dans une épave, mais découvrir autant de cargaison, c’est une première pour moi », a déclaré M. Stachura à l’Associated Press cette semaine.

PHOTO MAREK CACAJ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le groupe privé de plongeurs Baltictech a fait la découverte de l’épave le 11 juillet dernier.

La marque d’eau minérale Selters, réputée à l’époque pour avoir des propriétés médicales, était imprimée sur les bouteilles en grès. La marque de champagne reste à déterminer, mais la lettre R était visible sur un bouchon, a indiqué M. Stachura.

« À cette profondeur, l’épave est parfaitement préservée, la température est constante, il n’y a pas de courants et il fait sombre, a-t-il expliqué. Cela préserve l’épave d’une manière merveilleuse. »

Il a indiqué que les experts de champagne et de Selters ont déjà contacté Baltictech et souhaitent effectuer des tests en laboratoire sur le contenu des bouteilles. Mais ce sont les autorités suédoises qui décideront des prochaines étapes de l’exploration de l’épave, a déclaré M. Stachura.

Des plongeurs de Baltictech avaient déjà découvert l’épave du SS Karlsruhe, le dernier navire à quitter Königsberg en 1945 dans le cadre de l’évacuation de civils allemands lors de la Seconde Guerre mondiale.