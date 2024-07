2 articles Europe

La Presse à Paris La crise du logement des JO

Plus de 15 millions de personnes convergeront vers la Ville Lumière pour les Jeux olympiques, qui seront lancés vendredi prochain. Mais cette vague de visiteurs a exacerbé la crise du logement et de l’itinérance dans la capitale : des milliers d’étudiants ont été chassés de leur logement et nombre de locataires ont perdu leur toit en raison d’évictions locatives. Un dossier d’Henri Ouellette-Vézina.