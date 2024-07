(Londres) Les conservateurs britanniques vaincus passeront plus de trois mois à choisir un nouveau chef pour remplacer l’ancien premier ministre Rishi Sunak, a annoncé le parti. M. Sunak restera chef par intérim jusqu’à ce que son successeur soit annoncé le 2 novembre.

Jill Lawless Associated Press

Le parti de centre droit a été expulsé par les électeurs lors des élections du 4 juillet qui ont abouti à un raz-de-marée du Parti travailliste, mettant ainsi fin à 14 ans de pouvoir sous cinq premiers ministres.

Les conservateurs ont été réduits à 121 sièges sur les 650 sièges de la Chambre des communes, leur pire résultat jamais enregistré.

Le parti a déclaré que les candidatures s’ouvriraient mercredi et qu’elles se clôtureraient cinq jours plus tard. Tout législateur conservateur peut se présenter s’il obtient le soutien de 10 collègues.

Les législateurs conservateurs réduiront le peloton grâce à une série de votes en faveur de quatre candidats, qui présenteront leurs arguments aux membres lors de la conférence annuelle du parti début octobre.

Ils choisiront ensuite deux candidats finaux, qui seront soumis à un vote en ligne des membres conservateurs de tout le pays.

« Il est dans l’intérêt national pour nous d’avoir une transition douce et ordonnée vers un nouveau chef de l’opposition, donc je resterai en poste jusqu’au 2 novembre et jusqu’au résultat de notre élection à la direction », a affirmé M. Sunak.

« Cela permettra à notre parti de remplir son rôle d’opposition officielle de manière professionnelle et efficace. Je crois que c’est ce qu’il y a de mieux pour le Parti conservateur et, surtout, pour notre pays. »

Lors de la dernière sélection contestée à la direction du parti, mi-2022, les membres ont choisi Liz Truss plutôt que M. Sunak. Mme Truss a démissionné après seulement 49 jours au pouvoir lorsque ses projets de réduction d’impôts ont ébranlé les marchés financiers et affaibli la valeur de la livre sterling. Le parti a alors choisi M. Sunak pour la remplacer.

À la suite de sa défaite électorale dévastatrice, qui lui a valu de perdre des voix face aux partis de droite et de gauche, le parti est divisé entre les modérés qui veulent s’attacher au centre politique et les partisans de la ligne dure qui veulent une position encore plus stricte sur l’immigration et la loi et l’ordre.

Plusieurs législateurs conservateurs ont déjà suggéré qu’ils se présenteraient, notamment l’ancien ministre de l’Intérieur James Cleverly et le législateur Tom Tugendhat, tous deux considérés comme modérés, ainsi que l’ancien ministre de l’Immigration Robert Jenrick et l’ex-secrétaire aux Affaires Kemi Badenoch, de la droite du parti.