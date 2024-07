Des images diffusées en ligne montrent un véhicule tout-terrain dont l’avant, les portières et les vitres ont été détruits par le souffle.

(Moscou) La Turquie a annoncé mercredi l’arrestation d’une personne suspectée de l’explosion d’une voiture piégée à Moscou qui a fait deux blessés, une affaire classée « particulièrement importante » par les autorités russes qui n’ont cependant pas communiqué le nom des victimes ni le mobile du crime.

Agence France-Presse

« Le terroriste auteur d’une attaque à la bombe en Russie a été arrêté à Bodrum », a indiqué sur X le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, qui a également diffusé une vidéo de l’arrestation d’un homme à bord d’une voiture blanche par des agents en civils armés.

Selon lui, les autorités russes avaient dans la matinée informé la Turquie qu’« un individu nommé Evguéni Serebriakov, de nationalité russe, auteur d’un attentat terroriste à la voiture piégée à Moscou » était arrivée dans cette ville du sud-ouest de la Turquie.

Un peu plus tôt, le chef des services de sécurité russes (FSB), Alexandre Bortnikov, avait indiqué à un média russe qu’un suspect avait fui la Russie pour la Turquie et que Moscou travaillait avec Ankara.

Dans la matinée, l’explosion d’une voiture piégée dans le stationnement d’une cour d’immeuble de Moscou avait blessé deux personnes.

PHOTO SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS La scène est bouclée par les policiers à la suite de l’explosion.

Les médias russes, citant des sources policières, ont indiqué que l’une des victimes était un officier russe, mais divergeaient sur son identité et ses fonctions.

Les enquêteurs n’ont jamais communiqué l’identité des deux blessés.

Signe d’une affaire sensible, « le dossier pénal a été confié pour investigation au premier département d’enquête sur les affaires particulièrement importantes » du Comité d’enquête de Moscou, a indiqué cet organe sur Telegram sans aucune autre précision sur l’incident.

Plus tôt, Irina Volk, une porte-parole du ministère de l’Intérieur, avait indiqué que, dans la matinée, « un engin non identifié a explosé dans une voiture sur un stationnement dans le nord de la capitale ».

PHOTO FOURNIE PAR REUTERS Une porte-parole du ministère de l’Intérieur, avait indiqué que, dans la matinée, « un engin non identifié a explosé dans une voiture dans un stationnement dans le nord de la capitale ».

« Deux personnes ont été blessées et les victimes ont été conduites à l’hôpital », a-t-elle ajouté.

L’agence TASS avait, elle, indiqué que les victimes seraient Andreï Torgachov, « un participant à l’opération militaire spéciale » en Ukraine et sa femme. Mais l’intéressé a indiqué à l’agence Ria Novosti et à la chaîne de télévision RT que lui et son épouse n’étaient pas les victimes.

« C’est faux. Cette explosion n’a rien à voir avec moi », a-t-il dit, selon Ria Novosti.

D’autres médias russes, notamment le quotidien Kommersant, ont affirmé ensuite que la victime serait un homonyme de cette personne, qui travaillerait pour le renseignement militaire russe (GRU).

Des images diffusées à la télévision russe montrent un véhicule tout-terrain dont l’avant, les portières et les vitres ont été détruits par le souffle.

Des images de vidéosurveillance montrent aussi un homme semblant déposer de nuit quelque chose sous le véhicule, qui par la suite a explosé dans la matinée.

Plusieurs assassinats ou tentatives d’assassinats en Russie de partisans de l’assaut contre l’Ukraine ont été imputés aux services secrets ukrainiens depuis 2022.

D’ordinaire, Moscou est prompt à accuser Kyiv de ce type d’attentat, mais elle n’a pas pointé du doigt l’Ukraine s’agissant de l’explosion de mercredi.