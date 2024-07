Un morceau de bateau et un vêtement provenant de l’épave à Steccato di Cutro près de Crotone, en Italie, le 28 février 2023.

Six militaires italiens mis en cause par la justice

(Rome) Six militaires italiens sont soupçonnés d’homicides involontaires à l’issue de l’enquête sur le naufrage d’une embarcation de migrants à Cutro (Calabre, Sud), qui avait fait 94 morts en février 2023, a indiqué mardi le parquet.

Agence France-Presse

Les délits présumés de « naufrage involontaire et d’homicides involontaires » concernent quatre officiers des douanes (GDF) et deux officiers des gardes-côtes, a précisé le parquet de la ville calabraise de Crotone dans un communiqué.

Le 26 février 2023 à l’aube, une embarcation provenant de Turquie avec environ 175 personnes à bord avait fait naufrage à quelques dizaines de mètres des côtes de Cutro, en Calabre, la région pauvre formant la pointe de la Botte italienne.

Les autorités maritimes, et en particulier les gardes-côtes, sont soupçonnées de n’avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d’un navire surchargé dans la zone et la justice a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame qui a entraîné la mort de 94 personnes, dont de nombreux enfants, ainsi qu’un nombre non précisé de disparus.

Le parquet précise avoir notifié « ces derniers jours » aux six personnes un « avis de conclusion de l’enquête » à leur égard, une étape précédant la demande de renvoi en justice.

Le parquet évoque « des négligences évidentes dans l’application des règles imposées par les lois européennes et nationales dans ce genre de situation ».

Les quatre officiers de la GDF sont soupçonnés d’« omission » dans leurs communications avec les gardes-côtes, car ils n’auraient pas mentionné les difficultés rencontrées par leurs embarcations en raison des mauvaises conditions météo et de mer, selon la même source.

Les deux officiers des gardes-côtes sont soupçonnés de « ne pas avoir acquis les informations nécessaires pour avoir une idée précise » des activités de la GDF et d’avoir donc effectué « une évaluation erronée » de la situation de l’embarcation.

Le parquet rappelle par ailleurs que dans la soirée précédant le naufrage, un avion de Frontex, l’agence européenne chargée des frontières, avait signalé aux autorités italiennes la présence d’une embarcation naviguant vers les côtes de la Calabre.

« Je défends avec conviction l’activité de la GDF et des capitaineries de port, convaincu qu’ils ont toujours agi exclusivement pour le bien public comme ils le font tous les jours avec les autres forces de police », a réagi sur Instagram le ministre de l’Économie Giancarlo Giorgetti, alors que la GDF dépend de son ministère.

Le vice-premier ministre Matteo Salvini, chef de la Ligue antimigrants, a de son côté exprimé son « soutien inconditionnel » aux membres de tous les corps des forces de l’ordre.